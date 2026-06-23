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ZAGREPČANKA U ČUDU /

Od restorana do slastičarnice, hrvatski otok oduševio cijenama: 'Samo da ih ne dignu kasnije'

Od restorana do slastičarnice, hrvatski otok oduševio cijenama: 'Samo da ih ne dignu kasnije'
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL, ilustracija

'Ne mogu reći da smo birale najjeftinije varijante, njena je pizza bila s pršutom, moja s morskim plodovima. Ponovno sam ostala u šoku jer nisam očekivala da ću proći ispod 50 eura za obrok'

23.6.2026.
13:23
danas.hr
Goran Kovacic/PIXSELL, ilustracija
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Potaknuta medijskim napisima o visokim cijenama na Jadranu jedna Zagrepčanka za Večernji list je ispričala potpuno drukčiju priču. Djevojka je ljetovala na Krku i ostala zatečena pristupčnim cijenama na hrvatskom otoku.

"Pa više bih potrošila u Španskom ili Dubravi, ovo uopće nisam očekivala. Obišla sam Omišalj, Bašku, sam grad Krk, cijene su mnogo niže nego što sam očekivala. Prijateljica i ja posjetile smo kafić na rivi u Krku, uzele smo svaka po kavu s mlijekom i Cedevitu, račun je bio osam eura", ispričala je Zagrepčanka.

Domaća turistkinja priznaje da su te cifre daleko od onih kad je kava bila nešto iznad eura, ali u usporedbi sa zagrebačkim lancima kafića, razlika je očita. "Nadam se da neće dizati cijene kad se sezona baš zahukta", dodaje.

Istog dana, ona i prijateljica ručale su u jednom od poznatijih restorana na Krku. 

"Dvije pizze, čaša vina i sok stajali su nas 32 eura. I ne mogu reći da smo birale najjeftinije varijante, njena je pizza bila s pršutom, moja s morskim plodovima. Ponovno sam ostala u šoku jer nisam očekivala da ću proći ispod 50 eura za obrok u restoranu u najužem centru Krka za dvije osobe. Večer smo provele u Njivicama, nedaleko od Omišlja, otišle smo na sladoled, a kuglica je koštala dva eura. Ponegdje u Zagrebu stoji i 2,5", ispričala je Zagrepčanka.

Cijene na Krku

Parking u centru Krka, svjedoči Zagrepčanka, iznosi 1,5 eura na sat, a može se platiti SMS-om ili običnom aplikacijom. Nešto je skuplji u zoni popularnih plaža, poput plaže Plaže Vela u Baškoj, ali opet je, kaže, iznos prihvatljiv, piše Večernji.

Cijene se kreću od euro i pol do dva, negdje možda tri. "Ali uzme li se u obzir činjenica gdje se nalazimo, ponovno nije ekstravagantno", kaže. "Komplet ležaljki i suncobrana košta između 20 i 30 eura za cijeli dan", dodaje Zagrepčanka. 

"Može to i jeftinije, tu sam opciju iskoristila samo jedan dan, za ostalih sam ručnik ostavila na suncu i obilato koristila kremu za sunčanje. Tko voli, nek' izvoli. U svakom slučaju, ostala sam zatečena, ali na jedan dosta pozitivan način. Kad se usporedi s drugim mjestima na moru, Krk je stvarno pristupačan", rekla je. 

CijeneKrkLjetovanjeTuristiRestoraniKafići
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