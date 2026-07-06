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'PANDORINA KUTIJA' /

I u HNS-u se žalili na sudačke odluke: 'Izrazili smo duboko razočaranje'

“Dan u znaku slučaja koji otvara Pandorinu kutiju”, napisali su iz UEFA-e o slučaju američkog napadača Folarina Baloguna. Slučaj u kojem je FIFA suspendirala kaznu za crveni karton samo je novi nastavak brojnih skandala koji su obilježili ovo Svjetsko prvenstvo.

Pandorina kutija koju u UEFA-i spominju mogla bi se odnositi na buduće žalbe, budući da su neki savezi, uključujući i Hrvatski, već poslali pismo FIFA-i. O čemu se radi pogledajte u videu iznad teksta.

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6.7.2026.
20:24
Sportski.net
UefaFifaSvjetsko Prvenstvo 2026.Hns
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