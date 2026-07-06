Mladi svjetski prvaci su stigli u Hrvatsku: 'E, prvaci svijeta smo'

Mlade, zlatne Barakude vratile su se doma nakon što su ispisale novu stranicu hrvatskog vaterpola u Portugalu. U zagrebačkoj Zračnoj luci dočekale su ih sinoć njihove obitelji, prijatelji i navijači - ondje je bila i naša ekipa.

Let je kasnio, ali strpljenje se isplatilo. Na vratima dolaznog terminala sa zlatom oko vrata, umorni, ali nasmijani. Male Barakude - svjetski prvaci.

"Osjećaj je ludilo, ono ne mogu opisat...", rekao je reprezentativac Duje Burazin.

Neopisiv je to osjećaj za izabranike Hrvoja Koljanina koji su u finalu Svjetskog prvenstva u portugalskom Rio Maioru šokirali Sjedinjene Američke Države i nakon 10 godina zasjeli na svjetski vrh.

"Vjerovali smo da možemo i da imamo snage, izdržljivosti ono samog srca za ovo, al uvijek je bilo da je nemoguće, uspjeli smo i to je to", rekao je Toma Drobac.

"Mislim da još nisam svjestan rezultata i da se treba to još sleći malo, ali nekako samo ono kad legnem u krevet i zamislim da sam svjetski prvak mi samo osmijeh dođe na lice", kazao je Toni Galušić.

"Nismo svi svjesni što smo napravili, cijelu noć jučer i cijelu večer nakon samo dolazimo, e prvaci svijeta smo...", riječi su Nikole Batoša.

A to su postali nakon raspucavanja peteraca za koje nisu dobili previše uputa.

"Samo sam odredio tko šutirao i poslao ih na zadatak", rekao je izbornik Koljanin

Neke motivacijske riječi?

"Ne, ne samo sam odredio pet igrača koji će izvoditi da skinem nekakav pritisak s njih."

"Prekrasno je bilo vidjeti kako se oni vesele, kako se bore kroz cijeli turnir i njihovo to veselje mislim da je najveće zlato koje smo mi mogli donijet doma u Hrvatsku", rekao je izbornik Koljanin.

"Mislim da ne postoji ništa ljepše nego vidjeti krunu rada svoga djeteta koje se godinama trudi da nešto postigne, a tim prije kad to postigne u ekipi, sa svojim prijateljima. To je ogroman ponos za sve nas roditelje koji smo ovdje prisutni i mislim da to treba slaviti", rekla je Ana Batoš, majka reprezentativce Nikole.

Slavlje se nastavilo i u hotelu gdje je prvake dočekala i seniorska reprezentacija.

"Baš smo sretni bili kao da smo mi osvojili to prvenstvo, baš nam je bilo drago vidjet njih tako sretne", rekao je seniorski reprezentativac Rino Burić.

Jer ovaj je uspjeh pokazao da je budućnost hrvatskog vaterpola u sigurnim rukama.