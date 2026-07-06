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Kanadsko čudo srušilo rekord koji se smatrao nedodirljivim još od 2009.

Kanadsko čudo srušilo rekord koji se smatrao nedodirljivim još od 2009.
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Prije ove utrke, 19-godišnja McIntosh već je držala četiri od pet najboljih vremena u povijesti te discipline

6.7.2026.
15:02
Hina
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Kanadska plivačica Summer McIntosh postavila je rekord na 200 m leptir, oborivši tako najdugovječniji svjetski rekord u ženskoj konkurenciji, nakon što je u nedjelju na državnom prvenstvu u Montrealu isplivala dionicu za 2:01,65.

Prethodni rekord od 2:01,81, koji je držala Kineskinja Liu Zige, postavljen je u listopadu 2009. godine u eri poliuretanskih kostima (koji su ubrzo nakon toga zabranjeni) i opstao je gotovo 17 godina.

Prije ove utrke, 19-godišnja McIntosh već je držala četiri od pet najboljih vremena u povijesti te discipline, no još nije bila nadmašila taj rekordni rezultat.

Kanađanka je osvojila tri olimpijska zlata u Parizu 2024., uključujući i zlato na 200 metara leptir, te osam svjetskih naslova od 2022. godine, od kojih tri upravo u disciplini 200 metara leptir. Prvi je osvojila 2022. godine kada je imala 15 godina.

McIntosh, koja trenira u Teksasu uz Léona Marchanda pod vodstvom Boba Bowmana – bivšeg mentora Michaela Phelpsa – također drži svjetske rekorde u disciplinama 400 metara slobodno, 200 metara mješovito i 400 metara mješovito.

PlivanjeSvjetski RekordSummer Mcintosh
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