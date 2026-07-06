Robert je raskomadao tijelo supruge, svjedoci otkrili detalje: 'Vidio sam crne vreće'

ZLOČIN KOD OSIJEKA /

Na suđenju Robertu Rederu kojeg se tereti da je u obiteljskoj kući u Tenji kod Osijeka ubio suprugu, a potom pokušavajući prikriti zločin, tijelo raskomadao te neke dijelove bacio u septičku jamu, svjedočili su majka ubijene Maje Cvitanović Reder i susjedi.

Zbog detalja osobnog i obiteljskog života svjedočenje majke zatvoreno je za javnost, a susjedi su svjedočili o dolascima policije u kuću, dimu iz dvorišta, crnim vrećama i susretima s Optuženima.

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