Hrvatski grad smislio plan kako zadržati mlade obitelji: Kvadrat stana za 2.104 eura

Dok cijena novogradnje u turističkim središtima leti u nebo, Buje pokušavaju zadržati mlade obitelji državnim stanovima. Počela je gradnja zgrade za priuštivi najam. Jesu li takvi projekti doista povoljniji istražila je Stefani Veljak.

Kupnja stana u Istri za mnoge je postala nedostižan cilj. Cijene kvadrata su rasle, a na udaru su oni koji tek rješavaju svoje stambeno pitanje.

Dvadeset obitelji će do krova nad glavom preko Poticane stanogradnje u Bujama, gdje je položen kamen temeljac. Projekt vrijedan oko 2,7 milijuna eura financiraju Grad i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Grad je osigurao zemljište i infrastrukturu, država dio novca, a budući stanovi prodavat će se po cijeni od 2.104 eura za četvorni metar.

Zašto cijene neće padati?

U Istri se cijena kvadrata novogradnje kreće između tri i pet tisuća eura, ovisno o lokaciji, kažu nam agenti za nekretnine. Oni ne očekuju značajniji pad cijena.

Aljoša Vučetić, agent za nekretnine: "Gradnja je poskupjela 30 posto, rad u građevini 70 posto, a izdavanje građevinskih dozvola dodatno se zakompliciralo. Ne vidim razlog zašto bi cijene padale jer je sve ovo postalo preskupo za investitore, a rizik je velik."

No, službeni podaci pokazuju drukčiju sliku. Velika je razlika između cijena iz oglasa i onih ostvarenih u kupoprodaji. Prema podacima APN-ova sustava eNekretnine, prosječna prodajna cijena stana u Bujama čak je 163 eura niža od POS-ove cijene od 2.104 eura po četvornom metru. Najskuplji je Rovinj s prosječnom cijenom od 3.666 eura po kvadratu, dok su cijene niže u Umagu, Poreču i Puli.

Budu li radovi tekli prema planu, novi vlasnici bi do ključeva mogli već za godinu dana. No, s obzirom na velik interes i ograničen broj stanova, za mnoge druge potraga za krovom nad glavom ipak se nastavlja.