Kruži reklama za pripravak koji 'briše' bol u zglobovima. Provjerili smo je li riječ o prevari

Bole vas zglobovi, teže hodate? Ako je vaš odgovor 'Da' - imate pravo na besplatan dodatak prehrani Nourish X! Ovako izgleda anketa na društvenim mrežama, nakon koje se traži novac. Javili su nam se zabrinuti građani, pa smo provjerili s nizom institucija je li riječ o prijevari. Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata nakon našeg upita Obavlja nadzor.

Sa Svjetskog prvenstva smo ispali, a vi nemojte ispasti nasamareni. Na ovo su nas upozorili građani. Kad kliknete na link od vas se traži odgovor na šest pitanja: Otežavaju li vam bolovi kretanje? Što vas najviše boli? Koliko dugo traje? Nakon toga vam se pokaže fotografija dodatka prehrani i od vas se traže osobni podaci.

Građani koji su nam ovo dojavili kažu da im se, nakon što ostave podatke, telefonski nudi besplatan paket, a potom se traži novac za ostatak terapije za bolove u zglobovima.

"Od koštano-zglobnih problema boluju i mladi i stari, a ja bih rekao da sve starije osobe boluju od toga i još postoji frustracija jer im ništa ne pomaže i to postaje kronično, pa traže alternativna rješenja", kaže magistar farmacije Mario Vrebčević.

Dodatak prehrani

Iz Ministarstva zdravstva su nam potvrdili da je u registar dodataka prehrani upisan ovaj proizvod, ali naglašavaju:

"Subjekt koji proizvod stavlja na tržište odgovoran je za sukladnost proizvoda s primjenjivim propisima, uključujući i oglašavanje i prezentiranje. Dodacima prehrani ne smiju se propisivati svojstva prevencije, terapije i liječenja bolesti ljudi ili upućivati na takva svojstva."

Upit smo poslali tvrtki koja je proizvod stavila na tržište te proizvođaču koji je iz Bosne i Hercegovine. Odgovor nismo dobili. U ovoj ljekarni nam kažu da pacijenti svakodnevno traže pomoć zbog bolova.

"Dođu s oglasima koje su otprilike izrezali iz novina ili negdje im je poslano na mobitel i to nam pokazuju da im naručimo", kaže Vrebčević. "Traže da je to besplatno, kako je to često tako spominjano u takvim oglasima. Mi ih upućujemo da ne znamo o čemu se radi i nudimo im alternativu za koju znamo koje je njeno porijeklo."

Građanima savjetuju oprez. "Moja sestra koja je mlađa od mene, ona sve nešto kupuje, naručuje i koristi, ali meni ide bolje nego njoj. Mislim da je najbolje na prirodan način dok čovjek može", kaže Albina iz Zagreba.

Kad vidite da je nešto besplatno na što pomislite? "Ja prvo pomislim na prevaru, a to za zglobove, mislim da bi to stariji građani najviše naručivali i najviše nasjeli na to upravo zbog tih staračkih problema", kaže Marko iz Zagreba.

Proizvod nije odobren kao lijek

Iz HALMED-a su potvrdili da proizvod nije odobren kao lijek niti je registriran kao medicinski proizvod. Riječ je o dodatku prehrani.

"Halmed uvijek apelira na građane da sve proizvode za zdravlje - uključujući lijekove i medicinske proizvode, dodatke prehrane kupuju i koriste u suradnji s liječnicima i ljekarnicima, te da ih kupuju na ovlaštenim prodajnim mjestima", kaže Jelena Juričić, glasnogovornica HALMED-a.

Nadzor i službene kontrole provodi sanitarna inspekcija Državnog inspektorata. Potvrdili su da će nakon našeg upita obaviti nadzor.

Iz Ministarstva zdravstva još jednom upozoravaju da kupnja lijekova putem neovlaštenih internetskih stranica, oglasnika ili drugih neslužbenih kanala predstavlja značajan rizik. Dodaju kako je često riječ o proizvodima nepoznatog podrijetla, upitne kakvoće ili krivotvorenim lijekovima koji mogu ozbiljno ugroziti zdravlje.