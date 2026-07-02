Provjerite imate li ga kod kuće: Inspektorat povlači proizvod, nije siguran za konzumaciju

Državni inspektorat upozorio je potrošače na opoziv BAPAO beef Tjendrawasih 120 g (4212 Bapao govedina 120 g) zbog upitnog mikrobiološkog statusa sirovine korištene u proizvodnji.

Iz prodaje se povlače pakiranja svih rokova trajanja jer proizvod nije siguran za konzumaciju.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Dobavljač za Hrvatsku je tvrtka Heuschen & Schrouff OFT BV iz Nizozemske, a proizvod se prodavao u trgovini Pekinška patka u centru Zagreba, internacionalnom mini marketu.

Ako ste kupili ovu vrstu govedine, možete ju vratiti u trgovinu na adresi Vlaška 79 i dobit ćete povrat poreza.