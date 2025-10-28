Zglobovi često trpe zbog naših grešaka: 'Možemo vratiti zaboravljene mogućnosti'

Ukočeni ili bolni zglobovi često se povezuju sa starenjem, no gubitak mobilnosti nije neizbježan niti nešto s čime se morate pomiriti. Brigom o zglobovima i obraćanjem pozornosti na to kako se krećete tijekom života, možete smanjiti rizik od boli i nelagode te očuvati pokretljivost. Dr. Sarah Mottram, fizioterapeutkinja i specijalistica za znanost o pokretu podijelila je savjete i vježbe koje se uklapaju u zdrave navike za cijeli život.

"Zdravi zglobovi ključni su za kvalitetu našeg života u svakoj dobi, bilo da se radi o trčanju za djecom ili unucima, šetnji s prijateljima ili jednostavnom ustajanju s kauča. No, zdravlje zglobova nije samo odsutnost oštećenja ili patologije, radi se o načinu na koji se krećemo. Naši zglobovi dio su fino podešenog sustava koji ovisi o ravnoteži, raznolikosti i svjesnosti", objašnjava dr. Mottram.

"Zdravo kretanje oslanja se na koordinirane pokrete cijelog tijela. Zdravlje zglobova odnosi se na održavanje sposobnosti našeg tijela da se kreće na mnogo različitih načina, odnosno na raznolikost pokreta."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Liječnica objašnjava zašto je zdravlje zglobova nužno

Dr. Mottram želi razbiti mit da se zdravlje zglobova nužno pogoršava s godinama, ističući kako ono ovisi o našim obrascima kretanja, kao i o stanju hrskavice i mišića. "Obnavljanjem zdravih obrazaca kretanja vraćamo tijelu mogućnost izbora i pomažemo ljudima da se oslobode boli i ukočenosti", kaže ona.

Možda mislite da će redovito vježbanje zaštititi vaše zglobove, no osnivačica programa The Movement Works i The Healthy Movement Programme tvrdi da ponavljajući pokreti mogu donijeti više štete nego koristi.

"Bol često ograničava način na koji se krećemo, zbog čega postajemo manje aktivni. No, kako se krećete važnije je od toga koliko se krećete", kaže dr. Mottram. "Mnogi od nas svakodnevno ponavljaju iste, ograničene obrasce kretanja. Ili se 'štitimo i učvršćujemo' jer se – razumljivo – bojimo boli. Tijelo se prilagođava smanjujući izbor pokreta, no s vremenom taj nedostatak raznolikosti stvara dodatni stres na određenim zglobovima. Ključ je u tome da kretanje promatramo kao iskustvo cijelog tijela, a ne kao problem izoliranog zgloba."

Uobičajene pogreške koje štete zglobovima

"Još jedna česta pogreška je fokusiranje samo na jedno područje – istezanje napetog dijela, jačanje slabog dijela. No, moramo razmišljati holistički; tijelo funkcionira kao cjelovit, povezan sustav. Vraćanje lakoće pokreta u jednom području često ovisi o tome koliko se dobro kreće neki drugi dio tijela", napominje fizioterapeutkinja.

"Kako starimo, često provodimo duge sate sjedeći u uredu, vozeći se, šećući istim rutama ili radeći istu vrstu vježbi. Kada se počnemo kretati po predvidljivim obrascima, naše tijelo gubi svoj bogat 'rječnik' pokreta. To može tiho povećati opterećenje na zglobove, čineći ih ukočenima, bolnima ili nepouzdanima. A to je upravo ono što ne želimo!"

Nikad nije kasno za promjenu

Dobra vijest je, čak i ako u prošlosti niste davali prednost zdravlju zglobova ili ste činili gore navedene pogreške, nije kasno da preokrenete stvari, piše Hello.

"Raznolikost pokreta možemo vratiti u bilo kojoj dobi. Naše tijelo i mozak imaju nevjerojatnu sposobnost promjene, proces koji nazivamo bioplastičnost", kaže dr. Mottram. "Uz pravu svjesnost i vodstvo, možemo vratiti zaboravljene mogućnosti i pružiti našim zglobovima dio njihove prirodne slobode."

Postoje vježbe koje će bolje podržati zdravlje zglobova od drugih, kako objašnjava dr. Mottram: "Cilj nam je kretanje koje gradi otpornost i prilagodljivost. Primjerice, Qi gong, Tai Chi i Garuda mogu preoblikovati način na koji se krećete te poboljšati snagu kroz koordinaciju i kontrolu. I unosite raznolikost u svoje kretanje. Ako idete u šetnju, mijenjajte podlogu, brzinu i smjer. Jedan dan hodajte po travi, a drugi po pločniku ili uzbrdo. Ne zaboravite se istezati i saginjati. Tajna dugovječnosti zglobova? Kretanje s varijacijama."

Cjelovit pristup za dugoročne rezultate

Održavanje zdravih navika također može podržati mobilnost. Obnavljanje zdravog pokreta nije samo mehanički, već i neurofiziološki proces. Pomažući tijelu da ponovno otkrije svoj raspon koordiniranih pokreta, možemo vratiti samopouzdanje i otpornost.

"Stručnjak za znanost o pokretu može vam pomoći razumjeti što se doista krije iza vaše boli – ne samo gdje boli, već i zašto. Specijalist će vam pomoći razumjeti vaše obrasce kretanja i naučiti vas kako vratiti samopouzdanje i raznolikost, umjesto da vam samo propiše vježbe", savjetuje dr. Mottram. "Učinkovita rješenja rijetko se tiču samo zglobova. Cjelovit, holistički pristup koji uzima u obzir obrasce kretanja, snagu, ravnotežu i povezanost uma i tijela može učiniti veliku razliku."

"Kada naučite kretati se drugačije, učite svoj mozak i tijelo da su promjena i iscjeljenje mogući. Cilj nije samo da bol nestane, već da se povrate samopouzdanje, koordinacija i svjesnost kako bi vaše tijelo moglo samostalno održavati svoj oporavak."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem