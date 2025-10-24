Liječnik razotkriva mitove o uobičajenom virusu: 'Rijetki uopće znaju što je to'

"Ideja da možete 'uhvatiti' herpes zoster jedna je od najčešćih zabluda koje čujem od pacijenata zabrinutih da su je dobili", piše Dan Baumgardt, viši predavač i klinički neuroznanstveniku pri Fakultetu za biološke znanosti Sveučilišta u Bristolu za The Conversation.

Navodi kako su ti ljudi često nedavno bili u blizini djeteta s vodenim kozicama ili nekog tko ima herpes zoster, pa su zabrinuti da su se zarazili.

Kao liječnik opće prakse, s ovom se zabludom susreće redovito. Zapravo, istraživanje njegovog Sveučilišta u Bristolu pokazalo je da, iako većina pacijenata zna za herpes zoster, rijetki zapravo razumiju što on jest.

"Herpes zoster nije nešto što možete uhvatiti od druge osobe. Riječ je o reaktivaciji virusa koji se već nalazi u vašem tijelu: virusa varicella-zoster, istog onog koji uzrokuje vodene kozice. Nakon što prebolite vodene kozice, virus ne nestaje - skriva se u živčanima stanicama koje opskrbljuju kožu, ostajući uspavan godinama, ponekad i desetljećima. Herpes zoster je ono što se dogodi kad se taj virus 'probudi'", piše.

Kad se reaktivira, uzrokuje nakupine malih mjehurića ispunjenih tekućinom, poznatih kao vezikule. Prije nego što se pojavi osip, ljudi mogu osjećati trnce, peckanje ili bol u jednom dijelu tijela – ponekad čak dva do tri dana unaprijed. Koža može postati neuobičajeno osjetljiva, a osoba se može osjećati umorno, imati povišenu temperaturu ili biti općenito lošeg stanja.

Herpes zoster je česta pojava

Kako navodi, hepres zoster je česta pojava - pogađa otprilike jednu od 25 osoba. Obično slijedi karakterističan obrazac. Osip se obično pojavljuje u traci ili pojasu s jedne strane tijela, prateći dermatom (područje kože koje opskrbljuje jedan kralježni živac). Rijetko se javlja na obje strane tijela.

Mjehurići na kraju puknu, stvore kraste i zacijele unutar tri do četiri tjedna, ponekad ostavljajući male ožiljke. Dok god sve mjehuriće ne prekriju krasta, osoba sa herpesom zosterom smatra se zaraznom – no ne na način na koji većina ljudi misli.

Baumgardt navodi nekoliko zabluda koje najčešće čuje o herpes zosteru.

1. Ne možete dobiti vodene kozice od nekoga tko ima herpes zoster

"Da biste razvili ovaj herpes, već ste morali preboljeti vodene kozice. Kod nekih ljudi vodene kozice mogu biti blage ili su ih preboljeli davno pa se više i ne sjećaju", piše Baumgardt.

Kada mjehurići puknu, tekućina u njima sadrži isti, živi virus varicella-zoster. Ako osoba koja nikad nije imala vodene kozice (ili nije cijepljena protiv njih) dođe u izravan kontakt s tom tekućinom, može se zaraziti i razviti vodene kozice, ali ne i herpes zoster. On se pojavljuje isključivo kad se virus ponovno aktivira unutar osobe koja je već preboljela vodene kozice.

"Zbog toga osobe s ovim herpesom trebaju prekriti osip (odjećom ili ne-ljepljivim zavojem) dok sve mjehuriće ne prekrije krasta i ne zacijele", piše liječnik.

"Važno je izbjegavati kontakt s osobama za koje bi vodene kozice bile posebno opasne – trudnicama, jer virus može izazvati komplikacije za majku i nerođeno dijete; novorođenčad, čiji imunosni sustav još nije dovoljno razvijen; te osobe oslabljenog imuniteta (npr. starije osobe, oboljele od HIV-a, ili oni koji primaju kemoterapiju), kod kojih vodene kozice mogu izazvati ozbiljne komplikacije poput upale pluća", napominje Baumgardt.

2. Herpes zoster se javlja samo kod starijih osoba

Baumgardt navodi da, iako su šanse za razvoj herpesa veće s godinama, on se može pojaviti u bilo kojem trenutku nakon što ste imali vodene kozice - čak i kod djece ili mladih odraslih osoba. Češće se javlja kada je imunitet oslabljen - bilo zbog starosti, kemoterapije ili drugih imunosupresivnih terapija.

3. Herpes zoster pogađa samo trup

"Većina slučajeva javlja se na prsima ili leđima, no može se pojaviti bilo gdje na tijelu – uključujući lice, udove pa čak i genitalije", piše liječnik. "Kada zahvati lice, može se proširiti na oči putem živčanih grana koje vode tamo. Ovaj oblik, poznat kao oftalmički herpes zoster, može ugroziti vid i dovesti do sljepoće ako se ne liječi na vrijeme."

Napominje da može zahvatiti i živac lica koji kontrolira mišiće lica - poznato kao Ramsay Hunt sindrom.

Također navodi da se kod nekih ljudi mogu javiti bol, trnci ili osjetljivost bez vidljivog osipa. Izgled se može razlikovati ovisno o tonu kože, što otežava prepoznavanje kod osoba s tamnijom kožom.

4. Liječenje herpes zostera ne pomaže

"Ako sumnjate na herpes zoster, odmah se obratite liječniku", upozorava Baumgardt. "Antivirusni lijekovi mogu skratiti trajanje bolesti i smanjiti komplikacije, ali najbolje djeluju ako se započnu unutar 48 do 72 sata od pojave osipa."

Određene skupine – uključujući trudnice, dojilje, osobe oslabljenog imuniteta i sve kod kojih su pogođeni lice, nos, oči (uključujući površinu oka) ili se javljaju promjene vida – trebaju, kako piše predavač, hitno potražiti liječničku pomoć.

5. Priča završava uvijek kada osip nestane

Za neke ljude, ovo stanje može izazvati probleme i nakon što se osip povuče. Otvoreni mjehurići mogu se inficirati bakterijama, što ponekad zahtijeva liječenje antibioticima.

"Virus također može oštetiti obližnje živce, uzrokujući postherpetičku neuralgiju – dugotrajnu bol u živcima koja može trajati mjesecima, pa čak i godinama nakon što je koža zacijelila. Bol može biti peckajuća, probadajuća ili pulsirajuća, na istom mjestu gdje se ranije pojavio osip", piše liječnik.

Nažalost, kako navodi, herpes zoster se može ponovno pojaviti, ponekad na drugom dijelu tijela. Cjepivo značajno smanjuje rizik od razvoja bolesti i dugotrajne boli - iako ne uklanja rizik u potpunosti.

Za kraj, Baumgardt navodi da herpes zoster ne treba zamišljati kao nešto što možete "uhvatiti", već kao nešto što se može ponovno probuditi u vašem tijelu. To je podsjetnik da virusi ne nestaju uvijek kad mislimo da jesu. Zaštita sebe i drugih znači rano prepoznavanje znakova bolesti, prekrivanje osipa i brzo traženje liječničkog savjeta.

