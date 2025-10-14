Neočekivani učinak Covida na spermu: 'To bi moglo utjecati na milijune djece diljem svijeta'

Infekcija Covida-19 uzrokuje promjene u spermi kod miševa koje mogu povećati anksioznost kod njihovih potomaka, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications, što sugerira moguće dugotrajne učinke pandemije na buduće generacije.

Istraživači s Florey Instituta za neuroznanost i mentalno zdravlje u Melbourneu u Australiji zarazili su mužjake miševa virusom koji uzrokuje Covid, parili ih sa ženkama i procijenili utjecaj na zdravlje njihovih potomaka.

"Otkrili smo da su potomci pokazivali anksioznije ponašanje u usporedbi s potomcima nezaraženih očeva", rekla je prva autorica studije Elizabeth Kleeman.

Studija je otkrila da su svi potomci očeva zaraženih Covidom pokazali te promjene. Konkretno, ženke su pokazale "značajne promjene" u aktivnosti određenih gena u hipokampusu, dijelu mozga koji regulira emocije.

Dugoročni utjecaj Covida na ponašanje budućih generacija

To "može doprinijeti povećanoj anksioznosti koju smo primijetili kod potomstva, putem epigenetskog nasljeđivanja i promijenjenog razvoja mozga", rekla je koautorica studije Carolina Gubert.

Istraživači su izvijestili da je njihov rad prvi takve vrste koji pokazuje dugoročni utjecaj Covid infekcije na ponašanje i razvoj mozga kasnijih generacija. Otkriveno je da je virus promijenio molekule u RNA u očevoj spermi, od kojih su neke "uključene u regulaciju gena za koje se zna da su važni u razvoju mozga", pojasnili su iz Instituta.

"Ovi nalazi sugeriraju da bi pandemija Covida-19 mogla imati dugotrajne učinke na buduće generacije. No, potrebna su daljnja istraživanja, uključujući i o tome događaju li se iste promjene kod ljudi", rekao je glavni istraživač Anthony Hannan.

Negativan utjecaj na milijune djece diljem svijeta

"Ako se naši nalazi prenesu na ljude, to bi moglo utjecati na milijune djece diljem svijeta i njihove obitelji, s velikim implikacijama za javno zdravlje", dodao je.

Poznato je da je pandemija Covida, koja je zavladala početkom 2020., uzrokovala više od sedam milijuna smrtnih slučajeva diljem svijeta, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Pravi broj žrtava vjerojatno je puno veći, piše Science Alert.

Poznato je da su i bolest i službeni odgovori na nju imali dubok utjecaj na mentalno zdravlje diljem svijeta. Istraživanja su pokazala da su mlađi ljudi, koji su bili prisiljeni na izolaciju tijekom ključnog društvenog razdoblja svog života, pretrpjeli najveći udarac mentalnom zdravlju.

Pregled oko 40 studija u 15 zemalja, objavljen u recenziranom časopisu Nature Human Behaviour 2023. godine, otkrio je da djeca još uvijek nisu nadoknadila praznine u učenju uzrokovane poremećajima u njihovom obrazovanju tijekom pandemije.

