Pogledajte ove scene! Počeo festival u Pamploni: Stotine bježale pred bikovima, petero ozlijeđenih

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PRIZORI ZA PAMĆENJE /

Petero ljudi ozlijeđeno je u utorak tijekom drugog dana festivala San Fermin u Pamploni, kada je održana i prva ovogodišnja utrka. U sklopu ovog festivala, tisuće ljudi okupljaju se na uskim ulicama srednjovjekovnoga grada radi višestoljetne tradicije trčanja s bikovima.

U stampedu koji je nastao ispred šest bikova, mnogi su trkači klizali i padali na neravnoj podlozi. Unatoč gužvi i brzini gomile, nisu zabilježeni ozbiljniji incidenti.

Prema podacima lokalnih hitnih službi, ozlijeđeni trkači zadobili su nagnječenja, a troje ih je prevezeno u bolnicu.

Festival u čast gradskog zaštitnika svetog Fermina započeo je u ponedjeljak i završava sljedeći utorak. Svako jutro, šest borbenih bikova, od kojih su neki teži od 600 kilograma, koje predvodi nekoliko pitomih volova, usmjerava se da jure uskim ulicama starog grada do arene za borbe bikova u kasnim poslijepodnevnim satima.