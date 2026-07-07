Ubijena žena koja je raznijela oligarha i njegovu ljubavnicu u Monaku: Uhićene dvije osobe

Tijelo Anastasije Berezovske, žene osumnjičene da je prošlog tjedna u Monaku izvela bombaški napad na ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva, pronađeno je u ponedjeljak u blizini Kijeva, doznaje Ukrajinska pravda.

Izvor ističe da je tijelo otkriveno oko 23.00 sati te da je ubijena iz vatrenog oružja. Dodaje da je žena boravila van Ukrajine od 22. ožujka prošle, ali se vratila nakon 1. srpnja ove godine.

Drugi izvor navode da su zbog ubojstva već privedene dvije osobe - aktivni pripadnik ukrajinske Vojne obavještajne službe i bivši policajac.

Podsjetimo, Jermolajev je ozlijeđen navečer 29. lipnja, nakon eksplozije na ulazu u zgradu. Mediji su pisali kako se nalazio u društvu ljubavnice, koja je ostala bez obje noge, i njihovog sina, koji je također zadobio ozljede.

Povezana s podzemljem

Vlasti u Monaku nakon nekoliko dana objavile su da je Berezovska osumnjičena, a za njom je Interpol raspisao crvenu tjeralicu. U tjeralici je stajalo da je riječ o ženi tamne boje kose s tetovažom na desnoj ruci, koja najvjerojatnije prikazuje zmiju.

Prema navodima, živjela je u Njemačkoj, a pravosudni izvor otkrio je da je viđena u Frankfurtu. Monako ju je tražio zbog pokušaja ubojstva, postavljanja eksplozivne naprave na javnom mjestu s kriminalnom namjerom i kriminalne zavjere.

Mediji su istaknuli da je riječ o osobi povezanoj s podzemljem.

Nakon eksplozije, osumnjičena osoba snimljena nadzornim kamerama kako nosi tamni šešir i odjeću te da je nakon napada pješice pobjegla prema Francuskoj, koja nema granične kontrole s Monakom. U početku su vlasti smatrale da se radi o muškoj osobi, no kasnije su promijenile procjenu.