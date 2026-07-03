Objavljena slika i ime žene koja je bombom raznijela tajkuna: Zna se kamo je pobjegla?

Monegaške vlasti sumnjiče ženu za postavljanje eksplozivne naprave u Monaku u kojoj su ranjene tri osobe, a prema navodima pravosudnih izvora osumnjičena je živjela u Njemačkoj.

Riječ je o 39-godišnjoj Anastasiiji Berezovskoj iz Ukrajine za kojom je Interpol izdao crvenu tjeralicu. U detaljima tjeralice stoji da žena ima tetovažu na desnoj ruci od ramena do lakta. Moguće da je riječ o prikazu zmije.

Bjegunka ima tamnu boju kose i govori njemački jezik. Navodno je u međuvremenu viđena u Njemačkoj, odnosno u Frankfurtu, otkrio je u petak pravosudni izvor za Reuters.

Foto: Valery HACHE/AFP/Profimedia

Foto: Interpol

Pretražili stan u Njemačkoj

Monako je traži zbog pokušaja ubojstva, postavljanja eksplozivne naprave na javnom mjestu s kriminalnom namjerom i kriminalne zavjere. Mediji prenose kako se radi o osobi koja ima veze s podzemljem.

Njemačka kriminalistička policija u priopćenju je navela da su pretražili unajmljeni stan i automobil 39-godišnje Ukrajinke, ne navodeći njezino ime. "Osigurali smo dokaze koji će biti predani monegaškim vlastima“, rekli su.

Na konferenciji za medije u petak, tužitelj Monaka iznio je nove detalje o slučaju. Bomba je detonirana daljinskim upravljačem, kazao je. Zbog složenosti slučaja, policija istražuje moguće pomagače i je li tko naručio napad, prenosi Sky news.

Prema ranijim informacijama, u napadu su ozlijeđeni ukrajinski poduzetnik Vadym Yermolaiev, njegova partnerica i sin. Eksplozija se dogodila u ponedjeljak ispred zgrade u kojoj žive, nakon što je na lokaciji ostavljen paket koji je detonirao.

Istražitelji navode da je osumnjičena osoba snimljena nadzornim kamerama kako nosi tamni šešir i odjeću te da je nakon napada pješice pobjegla prema Francuskoj, koja nema granične kontrole s Monakom. U početku su vlasti smatrale da se radi o muškoj osobi, no kasnije su promijenile procjenu.

Danima se motala oko mjesta eksplozije

Osoba je ostavila paket ispred zgrade u Monaku i aktivirala bombu daljinskim upravljačem kada su tri žrtve stigle tamo, rekao je novinarima zamjenik tužitelja Monaka Morgan Raymond. Osumnjičenica je potom pješice otišla u Francusku i pobjegla unajmljenim automobilom u Njemačku preko nekoliko europskih zemalja, uključujući Italiju.

Nekoliko dana prije napada obilazila je mjesto eksplozije, uglavnom u sličnoj odjeći kao i na dan napada. Jedan je dan snimljena s vidljivom dugom, tamnom kosom, rekao je Raymond, kazavši da je to istražiteljima omogućilo da shvate kako se osumnjičenica prerušila u muškarca.

Za osumnjičenom je izdana tjeralica zbog "pokušaja ubojstva, postavljanja eksplozivne naprave na javnom mjestu s kriminalnom namjerom i zavjere", a raspisana je i Interpolova crvena potjernica kako bi se omogućilo njezino lociranje i uhićenje u inozemstvu.

Dvije osobe su uhićene u Monaku ranije ovog tjedna, ali su u međuvremenu puštene.