Ona je izvela bombaški napad na ukrajinskog oligarha u Monaku? Prerušila se u muškarca

Identificirana je osumnjičena osoba za bombaški napad u kojem su teško ranjeni sankcionirani multimilijunaš iz Ukrajine i još dvije osobe u Monaku, potvrdilo je tužiteljstvo kneževine u četvrtak.

Ističu da su za optuženom osobom izdali nalog za uhićenje, a raspisana je i crvena Interpolova tjeralica.

Francuski dnevnik Le Figaro i BFMTV izvijestili su da je osumnjičena žena koja se pokušala prerušiti u muškarca. Snimila ju je nadzorna kamera u crnom šeširu.

Le Figaro: férfinak álcázott ukrán nő volt a monacói merénylő, akit az SZBU irányított https://t.co/8noFFhqFds @OroszHirek által — Orosz Hirek (@OroszHirek) July 3, 2026

Javni tužitelj Monaka Stephane Thibault nije komentirao te špekulacije u svojoj izjavi, ali je najavio konferenciju za medije u petak.

Pokrenuta istraga

Pohvalio je Monašku policiju i međunarodnu suradnju koja je omogućila "identifikaciju u kratkom vremenu osumnjičene osobe za napad", prenosi Guardian.

Pokrenuta je istraga zbog pokušaja ubojstva i nekoliko drugih optužbi. Osumnjičena osoba je nakon eksplozija navodno pobjegla pješice i još je u bijegu.

U ponedjeljak navečer, osoba ostavila paket u predvorju male zgrade samo nekoliko koraka od francuske granice. Ubrzo nakon toga, dogodila se eksplozija u hodniku kada su ulazila tri stanara - par i 13-godišnjak. Svi su ozlijeđeni.

Vlasti nisu potvrdile identitet žrtava, no izvori tvrde da je meta napada bio ukrajinski oligarh Vadym Jermolajev (58), a sada ciparski državljanin, kao i njegova partnerica i sin.

Tinejdžer je primljen u dječju bolnicu Lenval, a odrasli prevezeni u bolnicu u Nici. Muškarac od srijede više nije u životnoj opasnosti, no žena još uvijek nije stabilno.

Cure detalji

Sigurnosni izvori tvrde da je pokušaj atentata bio ciljani i pomno isplanirani napad kojeg je organizirala osoba koja je znala njegovo kretanje. Lokalni izvori navode kako se u stambenoj zgradi nalazi šest stanova, a znakovito je da su u trenutku napada svi bili prazni. Stan je navodno rezidencija Anne Nasobine (46), poslovne žene za koju se smatra da je oligarhova dugogodišnja ljubavnica.

Jermolajev, koji živi u Monaku od najmanje 2021. godine, podliježe sankcijama u Ukrajini od prosinca 2023. zbog svojih poslovnih aktivnosti na anektiranom Krimu.

Kijev tvrdi da je imao posao s alkoholom na Krimu koji je Rusija anektirala - plaćajući porez Moskvi čak i nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine.