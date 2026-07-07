Kinezi lansirali balističku raketu u Tihi ocean, stigla reakcija iz SAD-a: 'Svijet je zabrinut'

Sjedinjene Američke Države kritizirale su kinesko probno lansiranje balističke rakete sposobne za nošenje nuklearnog oružja u Tihi ocean.

"U vrijeme kada Sjedinjene Države rade više nego ikad kako bi spriječile širenje nuklearnog oružja, Kina čini suprotno", navodi se u izjavi State Departmenta.

"Brzo i netransparentno gomilanje nuklearnog oružja izaziva veliku zabrinutost regije i svijeta", dodaje se.

Kineska vojska izvijestila je da iz podmornice u ponedjeljak uspješno probno ispalila projektil, koji je nosio lažnu bojevu glavu, opisujući lansiranje kao rutinsku vježbu.

Vjeruje se da je projektil sletio između Naurua i Tuvalua, prema karti koju je na platformi X objavio glavni tajnik Vijeća nacionalne sigurnosti Tajvana Joseph Wu.

The #PRC tested a JL2 #SLBM flying over the #Philippines moments ago. It’s a provocation that destabilizes the #IndoPacific. #China just proved itself again to be a bully on the block. pic.twitter.com/dOUbLBclmh — Joseph Wu (@josephwutw) July 6, 2026

SAD je pozvao Kinu da nastavi sudjelovati u "smislenim raspravama o kontroli naoružanja" i obveže se na regulirani aranžman obavještavanja za sva lansiranja balističkih projektila interkontinentalnog dometa i svemirskih raketa.

Obavijestili su relevantne zemlje

Kina je izjavila da je testiranje bilo dio njezinih godišnjih vojnih vježbi i da je provedeno u skladu s međunarodnim pravom. Peking je dodao da su relevantne zemlje unaprijed obaviještene i naglasio da test nije bio usmjeren prema nijednoj zemlji.

Međutim, čelnici u regiji, uključujući Australiju, Japan i Novi Zeland, brzo su osudili testiranje rakete. Ministarstvo vanjskih poslova Tajvana priopćilo je da je lansiranje pokazalo da korištenje vojnog odvraćanja kao političkog alata nije doprinijelo regionalnoj stabilnosti, već je povećalo zabrinutost susjednih zemalja.

Kina rijetko otkriva testove balističkih raketa, od kojih su neke sposobne nositi nuklearne bojeve glave. U rujnu 2024. kineska vojska neočekivano je lansirala interkontinentalnu balističku raketu s lažnom bojevom glavom u Tihi ocean, što je privuklo međunarodnu pozornost.