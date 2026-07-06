Nema praštanja u Kini: Osudili na smrt dužnosnika koji je priznao mito i korupciju

Kineski sud u ponedjeljak je osudio na smrt Yanga ​Youlina, bivšega visokog lokalnog dužnosnika iz istočnog grada Nanjinga proglasivši ga za krivim za korupciju, zlouporabu položaja, pranje novca i druga kaznena djela, objavio je sud u priopćenju.

Yang je nezakonito prihvatio novac i imovinu od više od 324 milijuna dolara dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023., navodi Srednji narodni sud Changzhou u pokrajini Jiangsu u priopćenju o svojoj prvostupanjskoj presudi u ponedjeljak.

Priznao krivnju

Tijekom višegodišnje antikorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping, pod istragom su se našli milijuni zaposlenih u golemom državnom aparatu.

"Yang Youlin iznio je završnu riječ pred sudom, priznao krivnju i izrazio kajanje", navodi se u priopćenju suda.

U nedavnim velikim slučajevima korupcije smrtna kazna izricana je kada je vrijednost nezakonito stečene imovine premašila 147 milijuna američkih dolara. Godine 2024. pogubljen je Li Jianping, dužnosnik iz regije Unutarnje Mongolije, nakon što je proglašen krivim u slučaju koji je obuhvaćao više od 440 milijuna dolara.

U drugom velikom slučaju Zhang Zhongsheng, dužnosnik iz pokrajine Shanxi, osuđen je 2018. na smrt zbog primanja mita većeg od 147 milijuna dolara, no nakon žalbe kazna mu je 2021. preinačena u uvjetnu smrtnu kaznu, koja je potom zamijenjena doživotnim zatvorom.