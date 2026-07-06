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MILIJARDE ZA OBRANU /

Europa ubrzano gomila oružje, Rutte otkrio impresivne brojeve: 'I trend se nastavlja'

Europa ubrzano gomila oružje, Rutte otkrio impresivne brojeve: 'I trend se nastavlja'
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Foto: Shutterstock

Prošle godine, europski saveznici i Kanada potrošili su gotovo 20 posto više na temeljnu obranu nego godinu prije

6.7.2026.
17:34
Hina
Shutterstock
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Europske članice NATO-a i Kanada već su povećale izdvajanja za obranu na oko 4 posto svojeg bruto domaćeg proizvoda, rekao je u ponedjeljak glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

"Prošle godine, europski saveznici i Kanada potrošili su gotovo 20 posto više na temeljnu obranu nego godinu prije. Gledajući 2025. i 2026. zajedno, to je 258 milijardi dolara dodatnih ulaganja", rekao je Rutte novinarima uoči samita čelnika NATO-a u Ankari.

"I trend se nastavlja", dodao je. 

Na svojem samitu prošle godine zemlje NATO-a složile su se povećati ukupnu obrambenu potrošnju na 5 posto BDP-a do 2035., koje se sastoji od 3,5 posto za temeljna obrambena ulaganja i dodatnih 1,5 posto na stavke povezane sa sigurnošću.

"Ovdje u Ankari očekujem da će države predstaviti jasne, konkretne i vjerodostojne planove za postizanje tog cilja od pet posto. I dokazi koje dosad vidimo su impresivni", rekao je Rutte.

Rutte je također rekao da će članice NATO-a u utorak na forumu s obrambenom industrijom objaviti "desetke milijardi dolara novih ugovora".

Mark RutteNatoObranaVojska
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