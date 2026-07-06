Zatvor zbog bombi, kaos na benzinskim postajama i Harry bez kreveta u palači

RTG PONEDJELJKA /

Devetnaestogodišnjak koji je slao lažne dojave o bombama u školama i vrtićima osuđen je na godinu dana bezuvjetnog zatvora.

U razdoblju kada su dojave stizale policija je zaprimila oko 500 lažnih prijava iz cijele Hrvatske. Protiv mladića je USKOK podigao optužnicu zbog kaznenog djela terorizma.

Nakon toplinskog vala i temperatura viših od 40 stupnjeva veliki požari zahvatili su više europskih zemalja. Osim Hrvatske, gori i u Španjolskoj, Portugalu, Grčkoj te Francuskoj, gdje je evakuirano više od 10.000 ljudi. Zbog opasnosti od požara treća etapa biciklističke utrke Tour de France kroz Pireneje vozit će se bez gledatelja.

A ma benzinskim postajama diljem Rusije stvaraju se dugi redovi zbog nestašice goriva. Građani na točenje čekaju satima, a mnogi ostanu bez goriva jer ga na postajama više nema. U Teheranu je treći dan masovnog ispraćaja iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je, prema navodima, ubijen u veljači u izraelsko-američkom napadu.

Princ Harry ponovno je doputovao u London, ali ovoga puta sam. Planirao je prespavati u Buckinghamskoj palači, no to mu nije bilo omogućeno jer se, prema informacijama iz Ujedinjenog Kraljevstva, nije na vrijeme najavio.

Američki glumac Sylvester Stallone proslavio je 80. rođendan. U videu pogledajte još iz RTG Direkta za ponedjeljak.