Božo Sušec u Direktu: 'Tragikomično, bezobrazno, nemoralno. VAR je ubojica emocija'

Legendarni sportski komentator Božo Sušec u Direktu kod Mojmire Pastorčić govorio je o politici, čipovima i VAR-u koji su zasjenili nogomet na Svjetskom prvenstvu u SAD-u..

Kako ste Vi reagirali na ovaj poništeni gol u 103. minuti?

Ja profesionalno moram biti skeptičan, vidjeti više puta. Išao sam pogledati puno puta i mogu se složiti da je to na koncu ispala tragikomedija. To se ne radi, to je bezobrazno napravljeno i priča o tom čuperku, toj kosi, ne drži vodu jer, sudac je išao to provjeravati na VAR-u i nije vidio na VAR-u kao što se ne vidi ni ovdje, to je otkrio čip. Čip otkriva sve što je materijalno na njegovom putu. Mogu malo karikirati, možda je iznad glave Matanovića proletio bumbar. Možda je Matanoviću ostalo mali grumenčić zemlje ili trave, to nije dio tijela.

Ali i dalje, kad gledate, vidite da je igrač broj 13 igrao loptom poslije toga i da ga je udarila i promijenila smjer, a kod Matanovićevog dodira nije promijenila smjer prema tome, nije imala utjecaj na igru niti je dobila neku rotaciju i to možemo prevesti iz primjera zaleđa: kad je netko u zaleđu, a ne utječe na igru, ne sudi se zaleđe. Tako Matanović nije utjecao na igru i nije trebalo to suditi, posebno zato što je to tako dvojbeno, tako komplicirano dokazati, a sigurno je neispravno da o nogometnoj sudbini jedne nacije odlučuje takav neprovjereni fakt.

Dakle, kontakt lopte s kosom ne može biti ofsajd?

Kosa je dio tijela, ali da li će ona registrirati ili neće, to moramo pitati znanstvenike koji su ugrađivali čip unutra. Ali nije uredu. Ne sudi se u takvoj utakmici ni jedanaesterac ako nije nešto sporno, moraš napraviti teški faul da se dosudi jedanaesterac. Pusti neka se razriješi sve na sportskom polju.

To je poanta: to se ne sudi u 103. minuti.

To je mimo pravde nogometne, mimo moralno-etičkih principa, ali je i pravno legalno upitno jer, dobar advokat bi na sudu dobio taj spor.

Je li VAR ubio čar?

VAR kao podatak i pomoć nogometu je fenomenalan izum, poboljšao je da mnoge situacije budu riješene, bolje procijenjene i sve drugo. Primjena VAR-a je, da ne biram puno riječi, katastrofa. Ovisno kome se sudi, što ostaje. Isto mislim da postoje mali i veliki. Mi smo mali. Ja onaj gol ne bi poništio ni Engleskoj ni Španjolskoj ni Njemačkoj ni nikom drugom.

Znači, slažete se da su male zemlje u nepovoljnoj poziciji u odnosu na velike?

Apsolutno. Ali pitali ste o VAR-u. VAR je ubojica emocija. Zamislite koji je to psihoteror bio prema Hrvatskoj kad su poništili tri gola na utakmici. Jer kad ti zabiješ gol, to je toliko važna stvar da euforija ode na vrh Mount Everesta. I kad ti ga za dvije tri minute ponište, potoneš na dno oceana. To nije samo ožiljak na duši za vrijeme utakmice nego dugo dugo kasnije ti nosiš to što ti se sve dogodilo na jednoj utakmici.

Čemu služi sudac, ako ionako sve odluke donose senzori i čipovi?

Mislim da će se dogoditi da će uskoro nestati pomoćni suci, to je prvi korak. Da će se montirati možda šine uz out liniju gdje će plastični čovječuljak kojeg daljinskim upravljaju iz VAR-a trčati gore-dolje. Jer su i sada već minimalizirali ulogu pomoćnih sudaca - on maše ofsajd, VAR javi da nije ofsajd. On ne maše ofsajd, VAR javi da je ofsajd.

Sude čipovi, ne suci.

Da, to je to.

Bujaju teorije zavjere da je to bilo namjerno, Portugal ide dalje, Ronaldo prodaje dresove, svi žele da dalje idu Ronaldo i Messi i da je to razlog zašto je tako suđeno.

Nisam pristalica teorija zavjere ali znam da je svjetsko nogometno prvenstvo prije svega jedna velika komercijalna priroda. Sigurno nemaju sve zemlje isti tretman, to vam mogu na puno primjera dokazati. Da li će Ronaldo ostati tamo? I druga Zlatna lopta je bila u igri iako Luka Modrić ne prodaje dresova kao Ronaldo. Ali je, razlika je suditi za Hrvatsku ili protiv Hrvatske. Protiv Hrvatske je puno lakše.

Danas imamo novi skandal, Donald Trump je nazvao Giannija Infantina. Američki igrač igra u sljedećoj utakmici, kakav je Vaš komentar na taj slučaj?

Moj komentar je da to ono što se događa u svjetskoj politici, ekonomiji - da Amerika ne poštuje propise, zakone i običaje nego nameće svoje. I ako ne poštuješ njihove zakone, onda ti otmu predsjednika i bombardiraju zemlju. Prema tome, sada se Trump bavi i nogometom, određuje Amerika što je pravilno, a što nije. Izrijekom u pravilima piše da je automatska sankcija crvenog kartona jedna utakmica ne igranje, a da disciplinski organ FIFA-e može povećati tu kaznu ako se radi o težem prekršaju i kazna nije ukinuta, ona je samo odgođena, što je smiješno. Na nekoj prijateljskoj utakmici protiv Zelenortskih Otoka neće igrati taj igrač.

Ponovno bih se vratio na riječ koju sam upotrijebio na početku, to je tragikomedija, ali jako žalosna je još jedna stvar: nomen est omen. Ime je znak. Infantino je infantilan. On se da manipulirati od Trumpa, novca i od svega drugoga. I tužno je da jedan čovjek na čelu takve dobre važne moćne organizacije kao što je FIFA - jer nogomet često puta zna biti i puno važniji od mnogih stvari koje su nominalno na toj listi važnije.

Je li onda Andrej Plenković trebao nazvati Infantina i pozvat se na ovo poništavanje gola?

Usporedba između Donalda Trumpa i Andreja Plenkovića nije baš primjerena u smislu moći koje imaju u svijetu. U zemlji možda da.

Pojavila su se nagađanja tko će naslijediti Zlatka Dalića na mjestu izbornika. Slaven Bilić - što kažete na tu opciju?

Slaven Bilić je odličan momak, pametan čovjek, jako dobar televizijski voditelj, specifičan. Druga stvar, mislim da je dobar trener i čovjek, vrlo obrazovan, čovjek koji zna razmišljati i koji puno zna i uči. Mislim da je to dobar izbor, ne kažem da je jedini. Ljudi u Savezu moraju odvagnuti tko je najbolji kandidat bez obzira na osobne odnose ili vezu uz neke klubove, jer ima ima još drugih ozbiljnih kandidata.

Na primjer?

Na primjer Nenad Bjelica.

Mislite da njega treba uzeti u obzir. Tko još?

Mislim da ga treba uzeti u obzir ako je zainteresiran i ako Nogometni savez misli da bi on mogao biti kandidat. Možda još i nekoga pa neka se izvaže. Svatko ima svoje vrijednosti i mane. Neka se stavi na vagu što je najbolje za hrvatski nogomet, to bi trebao biti jedini kriterij, nema drugog, jelda?

Kad bi mogli sve utakmice ocijeniti, kakvo je bilo suđenje na ovom prvenstvu?

Nama sportskim komentatorima je uvijek bila preporuka da se što manje bavimo suđenjem međutim, suđenje je važan dio, a ovdje je postalo gotovo najvažniji dio. Ne najvažniji sporedni dio nego najvažniji dio. Od početka prvenstva pratim detaljno i suđenje je po meni izuzetno loše. Izuzetno loše. U našoj javnosti i medijima postalo loše tek kad je Hrvatska oštećena, ali ne.

Reći ću vam primjer zašto to suđenje ne valja. Ja toleriram sudačku pogrešku, ona se može dogoditi. Ne toleriram evidentnu sudačku tendenciju da se sudi na jedan način. Prva utakmica Meksiko - Ekvador je bila tri crvena kartona. Poslije toga je bio hitan sastanak. U sljedećih 50 još 5 samo.

Žutih kartona manje nego igdje. Jedan Paragvaj sa Francuskom, to je toliko prljavo kako su oni igrali. Nije dobio nijedan žuti karton, Francuska je dobila tri. Francuska kad je igrala sa Senegalom, to je mislim gotovo jedina utakmica di nije dodijeljen nijedan žuti karton, gdje su suci odustali od žutih kartona i tih mjera, a inače, FIFA je umanjila značaj tih kartona jer, do sad je bilo da se poništavaju svi žuti poslije četvrtfinala da svi najbolji mogu igrati polufinale i finale - što ima smisla - a sad se dvaput poništavaju. Što je bilo, bilo je.

Za kraj, koga vidite kao pobjednika, tko bi mogao osvojiti prvenstvo?

Ja mogu reći tko po meni igra najbolji nogomet, a da li će osvojiti prvenstvo, to je jako teško. Francuska igra najbolji nogomet, ali moje osobne simpatije su na nekome tko neće biti svjetski prvak, na Norveškoj.