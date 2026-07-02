Josip Varvodić uoči izbora za predsjednika HOO-a: 'Imam natpolovičnu većinu'

Za većinu u Saboru treba 76 ruku, a za postati novi šef Hrvatskoj olimpijskog odbora 78 glasova, od ukupno 155. Naravno, ne postoji baš 155 različitih sportova, nego neki Savezi se računaju kao dva glasa, pa tu su i županijski savezi - svašta nešto...

Uglavnom, utrka za nasljednika Zlatka Mateše je u punom jeku. Dragan Primorac je predstavio svoj program.

Jedno je sigurno, novi šef HOO-a će biti sigurno doktor medicine, jer osim Primorca, drugi kandidat je također liječnik, točnije kirurg iz KB Dubrava, ujedno i predsjednik plivačkog saveza,

U RTL Direktu kod Ivana Skorina uoči izbora gostovao je kandidat za novog predsjednika HOO-a, Josip Varvodić.

Primorca ljudi znaju, vas ne toliko, otkud vi na plaži?

Relativno sam nov na ovoj sceni, to je točno. Predsjednik sam Hrvatskog plivačkog saveza, prvi dopredsjednik Europske federacije vodenih sportova i član predsjedništva Svjetske federacije, a želim puno bolje za hrvatski sport i Hrvatski olimpijski odbor.

Kako se nadate dobiti povjerenje?

Povjerenje u hrvatski sport, odnosno Hrvatski olimpijski odbor, jako je poljuljano. Nužne su kvalitetne reforme kako bi se sportaši i treneri ponovno vratili u fokus. Potreban je transparentan sustav raspodjele sredstava s jasnim kriterijima i dobrim sustavom kontrole njihova trošenja. Kada se to dogodi, vjerujem da će i hrvatska javnost ponovno vratiti povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor.

Temelj svega su te muljaže. Izgubilo se povjerenje u saveze. Braća Sinković kažu da će im sad puno teže biti naći sponzore. Država je donijela novi pravilnik prema kojem ne bi trebalo biti više muljanja, hoće li to biti dovoljno?

Potrebno je da Hrvatski olimpijski odbor počne raditi s jasnim i transparentnim sustavom kriterija raspodjele sredstava, kako bi javnost, sportaši i cijela hrvatska zajednica znali kako, zašto, kome i koliko novca dolazi. Mora postojati sustavan program kontrole trošenja tog novca, ali ne kroz pritisak i prisilu, nego kako bi se eventualne greške spriječile, prevenirale i kako bi se ljudi educirali. U svim savezima rade vrijedni ljudi, mnogi i volonterski, i potrebno je vratiti povjerenje u njihov rad.

Kako 'zavrnuti' nekom ruku da bude transparentan, ako on to ne želi?

Nema potrebe zavrtati ruke. Ako imate sustav raspodjele novca i sustav kontrole, ne može se raditi izvan tog sustava. Mora postojati redovita kontrola svih saveza. Ako postoji greška, ljude treba upozoriti što nije dobro, a ako nešto ne žele prihvatiti, postoje načini da ih se nagovori da rade po pravilima. Smatram da svi žele najbolje za hrvatski sport i da se sa svima može dogovoriti.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je u ovom studiju rekao da nije na DORH-u da kontrolira svaki zarez i račun. Mogu li se unutar sebe savezi sami kontrolirati?

Ne unutar sebe, nego Hrvatski olimpijski odbor treba provoditi sustav kontrole. Pokušaj unutarnje revizije postoji, ali nije bio dobro proveden i savezi zapravo nisu bili kontrolirani, što se vidi iz njihovih izvještaja. HOO treba, uz povjerenje Vlade, provoditi kontrolu rada saveza, uočiti eventualne pogreške i pomoći da se one isprave.

Gospodin Primorac je danas rekao da ima 60 potpisa, koliko Vi imate potpisa i kako to uopće ide?

To je danas ispalo nekakvo nabacivanje potpisima. Ako on stvarno ima 60 potpisa, može pokazati koji su to savezi. Ja znam da imam natpolovičnu podršku saveza, čak i više od toga. Ako on ima 60 potpisa, onda netko ne govori istinu.

Dakle, Vi mislite da on (Primorac) ne govori istinu?

Kažem, ako ima te potpise, može ih pokazati. Ja se ne nabacujem potpisima i ne govorim o podrškama.

Sad ste rekli da imate natpolovičnu većinu saveza, što to znači?

To znači da imam natpolovičnu podršku saveza.

Kojih? Jesu li to loptački sportovi?

Prije svega sam kandidat Hrvatskog plivačkog saveza. Uz mene su loptački sportovi, ali ne bih se ograničio samo na njih. Tu su i brojni individualni olimpijski i neolimpijski sportovi te lokalne sportske zajednice.

Dosta se spominju loptačke i neloptačke podjele, koliko je Vama nužno da imate potporu loptačkih?

Problem je upravo u tim podjelama. Smatram da su one jako loše za hrvatski sport i da ga ne smijemo dijeliti. Loptački sportovi sastavni su dio sportske zajednice, ali jednako su važni i svi ostali sportovi. Glavna smjernica je ponovno zajedništvo svih sportova.

Po čemu ste drugačiji od Primorca?

Što kampanja više odmiče, čini mi se da u suprotnom taboru glavnu riječ vode glavni tajnik i direktor Hrvatskog olimpijskog odbora. To ne bih posebno komentirao.

Ja sam Vas samo pitao po čemu se razlikujete od protukandidata?

Razlikujem se po tome što sam kandidat koji nastupa sam, bori se za svoje glasove i razgovara sa svim savezima. Ako govorimo o programu, program gospodina Primorca nisam čuo. Ono što ja zagovaram su dubinska reforma Hrvatskog olimpijskog odbora i transparentan sustav upravljanja.

Dubinska reforma bi išla dublje od novog Pravilnika Vlade o transparentnosti?

Naravno. Vlada ima svoje zahtjeve prema Hrvatskom olimpijskom odboru i osigurava velika sredstva za sport. Na HOO-u je da osigura pravilnu raspodjelu tog novca i kontrolu njegova trošenja.

Hoće li Vlada tu presuditi? Hoće li politika tu presuditi i reći 'ovo je naš kandidat i idemo s njim'?

Mislim da ne. Hrvatska politika stoji uz hrvatski sport. Očekujem potporu Vlade, Sabora i svih institucija za provedbu reformi, ali oni moraju ostati neutralni jer je prema Olimpijskoj povelji sport neutralan.

Ipak je činjenica da su predsjednici mnogih saveza kadrovi HDZ-a ili su nekako povezani s vladajućom strankom. Zato pitam je li ovo na neki način kao unutarstranački izbori?

Ne. Sasvim je legitimno da su ljudi članovi bilo koje političke stranke i oni trebaju postupati po svojoj savjesti.

Ne sporim to, nego pitam hoće li stranka odlučiti?

Ne.

U svakom slučaju bit će nam zanimljivo pratiti nastavak ove utrke, izbori su krajem srpnja...

Izbori su 29. srpnja. Bez obzira na moje ili njegove potpise, glasuje se tajno i jedino je važno koliko će tko dobiti glasova.