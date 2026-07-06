Prvi ofsajd zbog kose u povijesti analiziraju nogometni suci: 'Svi smo ostali zatečeni'

KAKO JE VAR UBIO ČAR /

E, da su svi u reprezentaciji bili ošišani na nulu (ili makar kao Andrej Kramarić): možda bi Hrvatska i dalje bila na Svjetskom prvenstvu. Ovako je čip u lopti pokazao dodir s Matanovićevom kosom, koji se ne vidi ni na jednoj snimci ni fotografiji, i koji uopće nije vidljiv golim okom: ali sudac je svejedno poništio Gvardiolov gol u 103. minuti.

Prvi je to put u povijesti da je ofsajd dosuđen zbog dodira s kosom, pa se HNS i službeno žalio na suđenje, a hrvatski su navijači ljuti i razočarani. Španjolski mediji se pitaju je li to bila najveća krađa prvenstva, američki pišu o ogromnoj kontroverzi, BBC-evi komentatori to su nazvali jednom od najvećih VAR odluka u povijesti. A Gari Kasparov misli da je to bila otvorena pljačka kako bi se osiguralo da Ronaldo prođe u sljedeći krug.

Ovo nije ona klasična jadikovka: sudac nas je pokrao. Ovo je priča o tome kako su čipovi zamijenili suce, a VAR ubio čar.