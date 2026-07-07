FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POVIJESNI POSJET SIRIJI /

Dvije eksplozije odjeknule u blizini hotela u kojem je odsjeo Macron, oglasila se Elizejska palača

Dvije eksplozije odjeknule u blizini hotela u kojem je odsjeo Macron, oglasila se Elizejska palača
×
Foto: Screenshot/X

Sirijske vlasti nisu odmah komentirale incident, a tamošnji mediji navode kako je Macron bio smješten upravo u tom hotelu

7.7.2026.
11:18
Franka Kopilaš
Screenshot/X
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Snažne eksplozije odjeknule su u utorak glavnim gradom Sirije, u trenutku kada se francuski predsjednik Emmanuel Macron sastao sa svojim sirijskim kolegom tijekom povijesnog posjeta toj zemlji.

Macron je stigao u predsjedničku palaču na sastanak sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaom kada su u blizini hotela Four Seasons u Damasku odjeknule snažne eksplozije, piše Euronews.

Sirijske vlasti nisu odmah komentirale incident, a tamošnji mediji navode kako je Macron bio smješten upravo u tom hotelu. Kako javlja Reuters, iz Elizejske palače priopćili su da Macron nije čuo eksplozije te da se ubrzo nakon toga sastao s al-Sharaaom.

Damaskom su odjeknule dvije eksplozije, nakon kojih se s mjesta događaja podigao veliki stup dima. Na snimkama se vidi zapaljeno vozilo i tragovi krvi na ulici. Broj žrtava zasad nije poznat, a niti jedna skupina još nije preuzela odgovornost za napad.

Macron je u Siriju stigao u ponedjeljak, što je ujedno i prvi posjet šefa neke države članice Europske unije otkad su pobunjenici predvođeni predsjednikom Ahmedom al-Sharaanom svrgnuli Bašara al-Asada 2024. godine.

Sirijska državna novinska agencija SANA javlja da Macron boravi u posjetu s poslovnim izaslanstvom kako bi razgovarao o regionalnoj sigurnosti, ali i o mogućnostima za poslovanje i investicije. U zračnoj luci u Damasku Macrona je dočekao sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shibani.

"Ovdje sam kako bih potvrdio predanost Francuske sirijskom narodu. Za suverenu Siriju, ujedinjenu u svojoj raznolikosti i u miru sa svojim susjedima. Zajedno otvorimo novu stranicu stabilnosti i mira", napisao je po dolasku Macron na X-u.

SirijaDamaskEksplozijaEmanuel Macron
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike