Dvije eksplozije odjeknule u blizini hotela u kojem je odsjeo Macron, oglasila se Elizejska palača

Snažne eksplozije odjeknule su u utorak glavnim gradom Sirije, u trenutku kada se francuski predsjednik Emmanuel Macron sastao sa svojim sirijskim kolegom tijekom povijesnog posjeta toj zemlji.

Macron je stigao u predsjedničku palaču na sastanak sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaom kada su u blizini hotela Four Seasons u Damasku odjeknule snažne eksplozije, piše Euronews.

❗️#Damascus: More footage from the bombings one after another across Damascus during Macrons visit. https://t.co/QJ39lG3RWF pic.twitter.com/1WR8x0HPav — Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) July 7, 2026

Sirijske vlasti nisu odmah komentirale incident, a tamošnji mediji navode kako je Macron bio smješten upravo u tom hotelu. Kako javlja Reuters, iz Elizejske palače priopćili su da Macron nije čuo eksplozije te da se ubrzo nakon toga sastao s al-Sharaaom.

Damaskom su odjeknule dvije eksplozije, nakon kojih se s mjesta događaja podigao veliki stup dima. Na snimkama se vidi zapaljeno vozilo i tragovi krvi na ulici. Broj žrtava zasad nije poznat, a niti jedna skupina još nije preuzela odgovornost za napad.

Explosions in Damascus as Macron visits ISIS leader Al Jolani. pic.twitter.com/yzz56eThP3 — Mossad Commentary (@MOSSADil) July 7, 2026

Macron je u Siriju stigao u ponedjeljak, što je ujedno i prvi posjet šefa neke države članice Europske unije otkad su pobunjenici predvođeni predsjednikom Ahmedom al-Sharaanom svrgnuli Bašara al-Asada 2024. godine.

Sirijska državna novinska agencija SANA javlja da Macron boravi u posjetu s poslovnim izaslanstvom kako bi razgovarao o regionalnoj sigurnosti, ali i o mogućnostima za poslovanje i investicije. U zračnoj luci u Damasku Macrona je dočekao sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shibani.

"Ovdje sam kako bih potvrdio predanost Francuske sirijskom narodu. Za suverenu Siriju, ujedinjenu u svojoj raznolikosti i u miru sa svojim susjedima. Zajedno otvorimo novu stranicu stabilnosti i mira", napisao je po dolasku Macron na X-u.