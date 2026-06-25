Dramatična snimka s mora: Francuski komandosi zauzeli ruski tanker iz 'flote u sjeni'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je na društvenim mrežama dramatičnu snimku akcije francuske mornarice tijekom koje su marinci upali na naftni tanker Deliver, za koji se sumnja da je dio ruske takozvane "flote u sjeni" kojom Moskva zaobilazi zapadne sankcije.

U objavi na platformi X Macron je naveo kako je francuska mornarica u utorak presrela tanker tijekom plovidbe uz obalu Sicilije zbog navodnog kršenja pomorskog prava. Uz poruku je objavljen i videozapis na kojem se vidi kako se pripadnici specijalnih snaga iz vojnih helikoptera spuštaju na palubu broda.

"Ova najnovija akcija protiv flote u sjeni pokazuje odlučnost Europljana. Nećemo dopustiti floti u sjeni da izbjegava sankcije i financira ruske ratne napore. Europa je odlučna i nastavit će poduzimati sve potrebne mjere kako bi povećala cijenu rata za Rusiju te omogućila uspostavu snažnog i trajnog mira u Ukrajini", poručio je Macron.

Prema njegovim riječima, operacija potvrđuje spremnost europskih saveznika da se obračunaju s kanalima kojima Rusija nastavlja izvoziti naftu unatoč međunarodnim ograničenjima.

La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.



Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026

Pojačan pritisak na rusku mrežu tankera

Macronova objava uslijedila je svega nekoliko dana nakon slične operacije koju je provela Velika Britanija. Britanski specijalci i agenti Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala 14. lipnja upali su na tanker Smyrtos u La Mancheu.

Riječ je o prvoj takvoj operaciji pod vodstvom britanskih vlasti, nakon što je utvrđeno da je brod uplovio u britanske teritorijalne vode bez valjane zastave.

Neposredno prije toga Kamerun je, pod diplomatskim pritiskom Europske unije, iz svog registra izbrisao Smyrtos i još 35 brodova povezanih s ruskom flotom u sjeni, čime je tanker praktički ostao bez državne pripadnosti.

Smyrtos je prevozio više od 100.000 tona ruske sirove nafte tipa Urals iz luke Ust-Luga prema Indiji. Britanske vlasti zadržale su brod na sidrištu kod Weymoutha.

Kapetan broda, indijski državljanin Ajay Pant, odmah je uhićen te je pred britanskim sudom optužen za izravno kršenje sankcija protiv Rusije. U slučaju osude prijeti mu kazna do deset godina zatvora.

Ruske vlasti oštro su reagirale na posljednje akcije zapadnih mornarica. U Moskvi presretanja i zapljene brodova smatraju kršenjem međunarodnog prava te ih nazivaju "činom međunarodnog piratstva".