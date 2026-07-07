Nad Kijevom ogroman oblak u obliku gljive, šire se snimke: 'Osjećali smo kao da sve gori'

Stanovnici malog grada Višneva, na zapadnom rubu Kijeva, opisali su scene užasa nakon najnovijeg ruskog napada raketama i dronovima na glavni grad.

"Ogroman oblak u obliku gljive uzdizao se u nebo. Zapaljeni fragmenti letjeli su iza nas. Bili su tako visoko, ali osjećali smo se kao da sve gori", rekla je 21-godišnja Diana Ljaščuk za Kyiv Independent.

"Nazvala sam mamu samo da joj kažem da se ne brine, da sam živa. Tada se dogodila još jedna ogromna eksplozija. Bila sam prestravljena da će me čuti kako umirem preko telefona", nastavila je.

Vyshneve, Kyiv Oblast💔

The surrounding region also came under continuous russian attack.



At least 3 people killed; 16 more wounded.



High level of air pollution was recorded. Civilians are being evacuated.



These are deliberate war crimes. https://t.co/QO7Ey0K5SS pic.twitter.com/22ffjpPJXJ — UNITED24 (@U24_gov_ua) July 6, 2026

Prema ukrajinskoj Državnoj službi za hitne slučajeve, sedam je osoba poginulo, a 29 ih je ozlijeđeno u gradu kao posljedica ruskog napada, u kojem je oštećeno skladište i izazvane su sekundarne eksplozije.

Ljaščuk je bila u svom stanu tijekom prvog udara, a udarni val odbacio ju je nekoliko metara. Zatim se pridružila desecima drugih koji su bježali od sekundarnih eksplozija, trčeći kroz polja i groblje na periferiji Višneva u mraku oko četiri sata ujutro dok su oko njih padale krhotine.

Jevhenija Denisiuk (57) radi u lokalnoj cementari i živi u obližnjem hostelu. Gotovo cijelu noć provela je u skloništu.

"Bilo je zastrašujuće. Sve je samo eksplodiralo... Snažna sam žena pa sam izdržala, ali mnogi su plakali", rekla je Denisiuk.

Čak su i oni na suprotnoj strani grada rekli da su eksplozije bile goleme.

Potresna svjedočanstva: 'Sve je izgorjelo'

"Cijela kuća počela se tresti. Zidovi su se pomicali naprijed-natrag", rekao je 34-godišnji sistem administrator Kirilo Melnik.

"Prije zore bilo je nekoliko eksplozija. Kuća se tresla kao kula od karata. Još uvijek raščišćavaju ruševine. Brijačnica u kojoj sam se uvijek šišao potpuno je izgorjela", rekao je Melnik.

Za 36-godišnju Kate Višnjak napad je uništio kuću u kojoj je provela cijelo djetinjstvo i kasnije odgojila svoje trogodišnje dijete.

"Moje kuće više nema", rekla je drhtavim glasom. "Sve je izgorjelo."

Ujutro 6. srpnja vlasti su naredile evakuaciju 600 stanovnika zbog stalne "prijetnje sekundarnih detonacija", rekao je ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko, ne iznoseći dodatne pojedinosti.

Guverner Kijevske oblasti Mikola Kalašnjik rekao je da je napad izazvao veliki požar na području skladišta te dodao da su deseci zgrada oštećeni.

Zelenski zatražio istragu

Predsjednik Volodimir Zelenski opisao je situaciju u Višnevu kao "ozbiljnu", rekavši da je od Klimenka primao izvješća svakih 30 minuta o tijeku spašavanja te da je naredio ukrajinskim sigurnosnim i obavještajnim službama da istraže uzrok sekundarnih eksplozija.

Državna služba za hitne slučajeve priopćila je da stručnjaci pregledavaju svaku stambenu i pomoćnu zgradu kako bi provjerili ima li unutra ozlijeđenih ili poginulih osoba. Ljaščuk je dodala da još uvijek nije poznato kada će se moći vratiti u svoju zgradu u Višnevu.

Do večeri su ulice Višneva ostale neuobičajeno mirne, satima nakon napada. Većina trgovina bila je zatvorena, a malo se ljudi usudilo izaći na ulicu. Neki su se stanovnici i dalje kretali biciklima.

Napad na Višnevo bio je dio mnogo većeg noćnog ruskog bombardiranja koje je uglavnom bilo usmjereno na Kijev.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija tijekom noći izvela kombinirani napad u kojem su korištene 23 balističke rakete, 39 krstarećih raketa, šest hipersoničnih protubrodskih raketa Zircon te 351 jurišni i mamac-dron.

Protuzračna obrana oborila je 37 krstarećih raketa i 326 jurišnih dronova, dok su 23 balističke rakete, šest hipersoničnih raketa Zircon i 18 dronova pogodili 34 lokacije diljem zemlje.

Samo u Kijevu, prema podacima Državne službe za hitne slučajeve, poginulo je 19 ljudi, a 90 ih je ozlijeđeno, među njima i šestero djece.