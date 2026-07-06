Trump objavio Vučićev citat, on poručio: 'Dočekale bi ga stotine tisuća ljudi'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da su se odnosi između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država znatno promijenili otkako je predsjednik postao Donald Trump, istaknuvši da je riječ o zaokretu koji je promijenio percepciju javnosti u zemlji u kojoj su sjećanja na NATO-ovo bombardiranje 1999. godine i dalje vrlo snažna.

U intervjuu za američki Fox News Digital Vučić je pohvalio Trumpov pristup zapadnom Balkanu, ocijenivši da je usmjerenost njegove administracije na gospodarsku suradnju, umjesto političkih pritisaka, naišla na pozitivan odjek među građanima Srbije.

Trump je, pak, prenio citat Vučića koji je Fox News objavio u svom naslovu. Na svom kanalu Truth Social, Trump je napisao:

"EKSKLUZIVNO: Srpski predsjednik Vučić kaže da je podrška SAD-u 'naglo porasla' pod Trumpom, poziva ga da posjeti Beograd."

Vučić je u intervjuu za Fox News također rekao: "Predsjednik Trump i njegov tim dosad su vrlo marljivo i predano radili na zapadnom Balkanu". Dodao je i da mnogi Srbi Trumpovu administraciju doživljavaju bitno drukčije od prethodnih američkih administracija.

Usporedio Trumpa s Clintonom

"Ako pitate ljude u Srbiji da usporede administraciju Billa Clintona i Donalda Trumpa, odnosno demokrate i republikance, ne biste vjerovali rezultatu", rekao je Vučić i zaključio: "Omjer bi bio 90 prema 10 ili čak 95 prema 5."

Usporedba je posebno upečatljiva u Srbiji, gdje mnogi Sjedinjene Američke Države i dalje povezuju s NATO-ovim bombardiranjem 1999. godine tijekom sukoba na Kosovu. Operacija je pokrenuta kako bi se zaustavila akcija srpskih snaga protiv kosovskih Albanaca, a i danas se smatra jednim od najvažnijih i najtraumatičnijih događaja u novijoj srpskoj povijesti.

Vučić je rekao da je nedavno uputio poziv Donaldu Trumpu da posjeti Srbiju te izrazio uvjerenje da bi američki predsjednik ondje bio iznimno srdačno dočekan.

'Trumpa bi u Srbiji dočekale stotine tisuća ljudi'

"Nadam se da ćemo ga ugostiti. Mislim da će ga biti spremno dočekati više ljudi nego što i sam očekuje. Usuđujem se reći – i više od nekoliko stotina tisuća", rekao je Vučić.

Srbijanski predsjednik istaknuo je kako se odnosi Washingtona i Beograda sve više temelje na gospodarskoj suradnji, ulaganjima, tehnološkom razvoju i zajedničkim konzervativnim vrijednostima.

Prema njegovim riječima, Srbija i Sjedinjene Američke Države pripremaju pokretanje strateškog dijaloga koji će biti usmjeren na energetiku, infrastrukturu, umjetnu inteligenciju, obrambenu suradnju i investicije. Među projektima o kojima se razgovara nalaze se razvoj energetske infrastrukture, suradnja na području ukapljenog prirodnog plina (LNG), podatkovni centri i napredne računalne tehnologije.

Odbacio mogućnost priznavanja Kosova

Na pitanje bi li bio spreman priznati Kosovo – koje je 2008. proglasilo neovisnost, a priznali su ga Sjedinjene Američke Države za mandata predsjednika George W. Bush i većina europskih država – ako bi to Srbiji otvorilo put prema gospodarskom razvoju i ubrzalo ulazak u Europsku uniju, Vučić je odbacio takvu mogućnost. Ustvrdio je da gospodarska suradnja i poboljšanje odnosa trebaju prethoditi raspravama o političkom statusu.

"Ne kažem da sam spreman prekršiti svoj Ustav. Uvijek sam bio otvoren za razgovore i kompromisna rješenja. Uvijek sam bio spreman razvijati snažne gospodarske odnose, kao i znatno bolje političke odnose. Ali nisam govorio o priznanju nečije neovisnosti", rekao je.

Iako Srbija i dalje službeno teži članstvu u Europskoj uniji, istodobno održava bliske odnose s Rusijom i Kinom. Takvo balansiranje privlači sve veću pozornost međunarodne zajednice, osobito nakon početka rata u Ukrajini i u okolnostima rastućih geopolitičkih napetosti u svijetu.

Na pitanje može li Srbija i dalje balansirati između Istoka i Zapada u sve podijeljenijem svijetu ili će na kraju ipak morati odabrati jednu stranu, Vučić je odbacio tezu da države moraju birati između suprotstavljenih geopolitičkih blokova. Kao primjer, naveo je vlastiti posjet Kini, ali i nedavni posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu, koje vidi kao primjer pragmatične diplomacije usmjerene na zaštitu nacionalnih interesa.

"Predsjednik Trump nije otišao tamo zbog svoje taštine", rekao je Vučić, govoreći o Trumpovu posjetu Kini. "Sa sobom je poveo vodeće ljude Sjedinjenih Američkih Država kako bi sklopili bolje poslove i zaradili više novca za svoje tvrtke."

'Ja ne oklijevam surađivati s Izraelom'

Na pitanje o napetostima vezanima uz Iran i širem sukobu na Bliskom istoku, Vučić je ponovio da Srbija podupire Izrael, istaknuvši da se Beograd po tome sve više razlikuje od dijela europskih država.

"Ja sam predsjednik zemlje koja je među rijetkima u Europi koja ne oklijeva surađivati s Izraelom. I ponosni smo što to govorimo javno i otvoreno", rekao je.

Vučić je upozorio i na, kako kaže, porast antisemitizma diljem svijeta.

"S vremena na vrijeme jako me zabrine kada vidim sve više antisemitskih slogana i transparenata", rekao je.