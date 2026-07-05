Vojska Srbije testirala moćne rakete koje je Vučić nabavio od Kineza: Pogledajte ove udare

Ratno zrakoplovstvo Vojske Srbije testiralo je nabavljene vođene bombe LS-6, koje su kupljene od Narodne Republike Kine, na jednom od vojnih poligona, piše Klix.ba.

Zrakoplovi MiG-29 izbacili su kineske vođene bombe, čiju su nabavu srpskoj javnosti predstavili brojni specijalizirani mediji koji prate aktivnosti Vojske Srbije.

Bombe LS-6 mase 500 kilograma, uz inercijsko i GPS navođenje, mogu biti ispuštene iz zrakoplova te jedrenjem pogoditi cilj udaljen i do 80 kilometara. Prema pisanju portala Tango Six, ova tehnologija omogućuje uporabu zrakoplovnih bombi izvan dometa koji pokrivaju konvencionalni sustavi protuzračne obrane.

Balističke rakete s dometom od 200 do 400 kilometara

Usporedno s nabavom vođenih bombi LS-6, Srbija je iz Kine nabavila i balističke rakete CM-400AK. Balistička raketa CM-400 prvi je put predstavljena 2013. godine, a u kineskim publikacijama navodi se da joj je domet između 200 i 400 kilometara.

Sustav navođenja je kombiniran – inercijski uz korekciju putem GNSS-a, a u završnoj fazi leta uz pomoć TV tragača. Zbog toga se ova raketa može koristiti i kao protubrodska raketa, pa je često nazivaju i „ubojicom nosača zrakoplova”. Prema službenim specifikacijama, odstupanje pri pogotku iznosi između pet i deset metara.

Prema javno dostupnim informacijama, jedini strani korisnik ove rakete su Pakistanske zračne snage, koje rakete CM-400AKG koriste na zrakoplovima JF-17.