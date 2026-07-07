Dramatična poruka odjekuje Ankarom: 'Zujanje strojeva mora postati tutnjava!'

Počeo je 36. samit NATO-a u Ankari - jedan od najvažnijih za budućnost saveza, nakon brojnih kritika i prijetnji američkog predsjednik Donalda Trumpa.

Glavne teme su ulaganje u oružje i obrambenu industriju, ali i podrška Ukrajini. Već prve Trumpove izjave pokazuju da samit neće biti nimalo lak. A za Hrvatsku i dodatan podsjetnik na nejedinstvo Vlade i Predsjednika u vanjskoj politici.

Sve oči u Ankari uprte su u jednog čovjeka, američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump je rekao za Erdogana: "Jako mi se sviđa ovaj čovjek."

I Trump priznaje da je na samit NATO-a došao samo jer nije mogao odbiti poziv turskog predsjednika.

Rutte pozvao na revoluciju u obrambenoj industriji

Čelnik NATO-a Mark Rutte na sve je načine pokušao udobrovoljiti Trumpa. Onim što on voli najviše čuti - novcem. Prošle godine, europski saveznici i Kanada, kaže, potrošili su gotovo 20 posto više na obranu - dodatnih 139 milijardi dolara. Više od 40 milijardi dolara uložit će se u 5 godina u obranu od dronova.

"Kako bismo odgovorili na ovaj izazov, potrebna nam je transatlantska revolucija u obrambenoj industriji. Zujanje strojeva mora postati tutnjava. Zvuči dramatično, ali to se može ostvariti", poručio je Rutte.

Cilj je do 2035. godine - trošiti 5 posto BDP, to znači 3 i pol posto za vojsku, a 1 i pol posto za sigurnosnu infrastrukturu - ceste, bolnice, zračne luke. No neke zemlje poput Slovenije, Albanije i Češke nisu uspjele ispuniti niti prijašnji NATO-ov cilj od 2 posto BDP-a. Hrvatska tu dobro stoji.

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