Milanović i Anušić stigli na ključni sastanak NATO samita

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U Ankari se danas održava završni dan 36. samit NATO-a, na kojem su se okupili čelnici svih 32 države članice Saveza te predstavnici partnerskih zemalja i institucija Europske unije. Domaćin skupa je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, a samit se održava u predsjedničkoj palači Beştepe.

Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Republike Zoran Milanović. Uz predsjednika, u Ankari boravi i potpredsjednik Vlade te ministar obrane Ivan Anušić. Njihov dolazak na sastanak Sjevernoatlantskog vijeća na razini šefova država i vlada koji počinje u 11.15 sati snimile su i kamere.

Anušić je uoči samita istaknuo je da je Hrvatska ispunila jedan od ključnih NATO-ovih ciljeva, odnosno da za obranu izdvaja više od dva posto bruto domaćeg proizvoda. Naglasio je i da Hrvatska nastavlja ulagati u modernizaciju Oružanih snaga, razvoj domaće obrambene industrije te ispunjavanje svih obveza preuzetih unutar Saveza.

Današnji program NATO-a samita

Današnji program započinje dolaskom izaslanstava, svečanom ceremonijom dobrodošlice i zajedničkim fotografiranjem čelnika država članica.

Središnji događaj je sastanak Sjevernoatlantskog vijeća na razini šefova država i vlada, na kojem će se raspravljati o jačanju kolektivne obrane, povećanju obrambenih izdvajanja, razvoju obrambene industrije te nastavku potpore Ukrajini.

Na dnevnom redu nalaze se i sigurnosna situacija na Bliskom istoku nakon posljednje eskalacije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i jačanje sposobnosti Saveza za odgovor na nove sigurnosne izazove.

Očekuje se i usvajanje završne deklaracije kojom će saveznici potvrditi predanost kolektivnoj obrani, nastavku potpore Ukrajini te daljnjem povećanju ulaganja u obranu i razvoju obrambene industrije.

Izjava glavnog tajnika NATO-a očekuje se u 15 sati.