Vatrena stihija progutala restoran u Rovinju, požar gasilo 14 vatrogasaca

Veliki požar buknuo je u srijedu ujutro u ugostiteljskom objektu na košarkaškim terenima u Rovinju. Vatra je u potpunosti zahvatila restoran, a prema dostupnim informacijama, nema podataka o ozlijeđenim osobama, no nastala je velika materijalna šteta, piše IstraIN.

Vatrogasci su dojavu o požaru zaprimili u 00.52 sati, nakon čega je na mjesto događaja odmah upućena veća vatrogasna postrojba. U gašenju požara sudjelovalo je 14 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila, koji su se borili s izrazito razbuktalom vatrom.

Požar je lokaliziran u 1.39 sati, a u potpunosti je ugašen nešto prije tri sata ujutro. Na mjestu događaja slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti izbijanja požara i njegov točan uzrok.