Opet gori kod Trogira: Vatra planula uz prugu, nagađa se o uzroku

Kod Trogira je poslijepodne izbio požar, koji gase vatrogasci DVD Mladost, DVD Kaštela i DVD Kaštel Gomilica.

Prema informacijama koje je objavila Dalmacija Danas, vatra je buknula između željezničke pruge i prometnice.

Sumnja se da je uzrok povezan sa željezničkim prometnom.

Za sada nema potvrde o ozlijeđenima niti detalja o materijalnoj šteti.

Novi požar u Trogiru buknuo je svega dva dana nakon što su se tamošnji vatrogasci borili s buktinjom u Vinišću u općini Marina koji je u jednom trenutku zaprijetio kućama. Zahvaljujući naporima vatrogasaca i pomoći iz zraka, stambeni objekti su obranjeni. Vatra je zahvatila tek nekoliko fasada.