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NOVI POŽAR /

Opet gori kod Trogira: Vatra planula uz prugu, nagađa se o uzroku

Opet gori kod Trogira: Vatra planula uz prugu, nagađa se o uzroku
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija

Sumnja se da je uzrok povezan sa željezničkim prometnom

7.7.2026.
21:21
Dunja Stanković
Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija
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Kod Trogira je poslijepodne izbio požar, koji gase vatrogasci DVD Mladost, DVD Kaštela i DVD Kaštel Gomilica. 

Prema informacijama koje je objavila Dalmacija Danas, vatra je buknula između željezničke pruge i prometnice. 

Sumnja se da je uzrok povezan sa željezničkim prometnom. 

Za sada nema potvrde o ozlijeđenima niti detalja o materijalnoj šteti. 

Novi požar u Trogiru buknuo je svega dva dana nakon što su se tamošnji vatrogasci borili s buktinjom u Vinišću u općini Marina koji je u jednom trenutku zaprijetio kućama. Zahvaljujući naporima vatrogasaca i pomoći iz zraka, stambeni objekti su obranjeni. Vatra je zahvatila tek nekoliko fasada. 

PožarTrogirVatrogasciVatra
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