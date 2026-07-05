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STIGLI I KANADERI /

Buknuo požar blizu Trogira! Vatrogasci pokušavaju spriječiti širenje vatre prema kućama

Buknuo požar blizu Trogira! Vatrogasci pokušavaju spriječiti širenje vatre prema kućama
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Foto: Screenshot/X

Vatrogasci ulažu velike napore kako bi požar što prije stavili pod nadzor

5.7.2026.
16:48
danas.hr
Screenshot/X
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Na području Vinišća u nedjelju poslijepodne izbio je požar otvorenog prostora. Zbog blizine stambenih objekata na teren su odmah upućene brojne vatrogasne snage.

Prema podacima Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, dojava o požaru zaprimljena je u 15.08 sati. U gašenju sudjeluju vatrogasci s Operativnog područja Trogir koji nastoje spriječiti širenje vatre prema kućama, javlja Dalmacija Danas.

Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma, a zbog zahtjevne situacije angažirane su i zračne snage. U početku je na požarište preusmjeren jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor (AT), koji je bio na zadaći izviđanja, dok su u pomoć upućena i dva kanadera CL-415.

Vatrogasci ulažu velike napore kako bi požar što prije stavili pod nadzor, a za sada nema informacija o ozlijeđenim osobama ni o šteti na objektima.

PožarTrogirVinisce
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