Veliki požar kod Metkovića, pojavila se snimka: 'Fronta je duga sigurno kilometar'

Požar trstike u močvarnom području prirodnog rezervata kod Metkovića, koji je buknuo u ponedjeljak navečer, gase metkovski vatrogasci uz pomoć jednog kanadera, a kuće zasad nisu ugrožene, potvrdio je u utorak Hini dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Simović je istaknuo da je područje nepristupačno pa vatrogasci s vozilima nadziru požarište.

'Požarna fronta duga kilometar'

"Požarna fronta duga je sigurno kilometar. Kuće su blizu pa nadziremo ako negdje priđe da ga zaustavimo. Zasad ne prijeti kućama. Podigao sam i kanader koji radi kako bi ga 'smekšao'. Mi ćemo ući gdje bude moguće, ali je područje u tom pogledu problematično", rekao je Simović.