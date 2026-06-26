Policija spriječila ilegalni prelazak granice: Hrvat osumnjičen da je sve organizirao

Granična policija iz Metkovića spriječila je pokušaj krijumčarenja ljudi na području općine Pojezerje, izvijestila je policija. Akcija je provedena tijekom nadzora državne granice.

Policijska ophodnja najprije je uočila muškarca koji je nezakonito prešao granicu iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, a kontrolom je utvrđeno da je riječ o hrvatskom državljaninu (50).

Ubrzo nakon toga policajci su primijetili više nepoznatih osoba koje su se kretale prema Bosni i Hercegovini. O svemu je odmah obaviještena granična policija u Doljanima, nakon čega je uslijedila koordinirana akcija hrvatskih i bosanskohercegovačkih policajaca.

Zajednička suradnja

U zajedničkom postupanju uhvaćeno je više stranih državljana. Preuzela ih je granična policija Bosne i Hercegovine te su privedeni u službene prostorije Postaje granične policije Doljani radi daljnjeg postupanja.

Istovremeno, Hrvatska policija je provela kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim Hrvatom. Sumnjiči ga se da je, prema unaprijed dogovorenom planu i za novčanu naknadu, namjeravao stranim državljanima omogućiti nezakonit ulazak u Hrvatsku, a potom ih prevesti prema krajnjem odredištu.

Protiv njega se poduzima postupanje zbog sumnje u pokušaj kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Schengenskog sporazuma.

Iz policije ističu da je ovaj slučaj još jedan primjer dobre suradnje hrvatske i bosanskohercegovačke granične policije, osobito u razmjeni informacija i zajedničkom postupanju na terenu.