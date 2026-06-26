Posljednji koncert Elvisa Presleyja održan prije točno 49. godina, preminuo je 6 tjedana kasnije

U energičnoj atmosferi nitko nije mogao znati da je to njegov posljednji naklon. Samo šest tjedana kasnije, ikona rock 'n' rolla nas je napustila.

Posljednji izlazak na pozornicu

Odjeven u prepoznatljivi bijeli kombinezon sa zlatnim astečkim uzorkom, Elvis je osamdeset minuta vodio publiku kroz vrtlog svojih hitova. Nakon moćne uvertire 'Also Sprach Zarathustra', nizali su se klasici poput 'See See Rider' i 'Jailhouse Rock'. Iako mu je energija bila umanjena, a pokreti ograničeni, karizma je ostala neporeciva. Nastup je, kao i uvijek, završio emotivnom baladom 'Can't Help Falling in Love', a s pozornice je otišao uz riječi: 'Vidimo se opet, Bog vas blagoslovio, adios.'

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Čovjek iza blještavog kostima

No, iza blještavila reflektora i obožavanja publike krila se mračna stvarnost. Godine 1977. Elvis je bio sjena čovjeka kakav je nekoć bio. Godine zlouporabe lijekova koje mu je u nevjerojatnim količinama propisivao liječnik George Nichopoulos - samo te godine više od deset tisuća doza - ostavile su traga. Patio je od niza teških bolesti: glaukoma, visokog krvnog tlaka, oštećenja jetre i povećanog debelog crijeva. Bio je natečen, umoran i borio se da se sjeti stihova. Turneja je bila naporna, a nastupi neujednačeni. Nekoliko dana ranije, tijekom snimanja za TV specijal 'Elvis in Concert', njegova izvedba u Omahi bila je gotovo neupotrebljiva. Pritisak je bio golem. Uskoro je trebala izaći i knjiga 'Elvis: What Happened?', koja je prijetila razotkriti njegovu ovisnost. Čovjek na pozornici u Indianapolisu bio je duboko bolestan i usamljen čovjek.

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Tragičan kraj i naslijeđe koje živi

Njegove oproštajne riječi 'vidimo se opet' pokazale su se tragično netočnima. U poslijepodnevnim satima 16. kolovoza 1977., njegova zaručnica Ginger Alden pronašla ga je bez svijesti u kupaonici u Gracelandu. Pokušaji oživljavanja bili su neuspješni. Elvis Presley preminuo je u 42. godini. Kao službeni uzrok smrti navedena je srčana aritmija, no kasnija izvješća potvrdila su ono čega su se mnogi bojali: smrtonosna mješavina lijekova bila je ključni faktor. Svijet je bio u šoku. Radijske postaje prekinule su program, a tisuće obožavatelja okupile su se ispred Gracelanda. Koncert u Indianapolisu postao je tako nenadani rekvijem, posljednji zvučni zapis legende koja je zauvijek promijenila popularnu kulturu.

Foto: HA/Hollywood Archive/Profimedia

Foto: HA/Hollywood Archive/Profimedia

Ipak, složenost njegova života, pogotovo turbulentan brak s Priscillom Beaulieu, ostajala je skrivena iza vrata Gracelanda. Upravo tu stranu priče istražuje redateljica Sofia Coppola u filmu 'Priscilla'. Nudeći intiman portret ljubavi, fantazije i slave, film, dostupan na Voyo, prikazuje njihov odnos iz njezine perspektive - od prvog susreta u Njemačkoj do života u zlatnom kavezu slave.