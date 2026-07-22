FIFA je objavila najboljih 11 Svjetskog prvenstva, slažete li se?

Svjetsko prvenstvo 2026. završilo je prije nekoliko dana. Španjolska je nakon 40 dana vrhunske zabave, okrunjena za prvaka svijeta nakon pobjede nad Argentinom u finalu.

FIFA je u srijedu, tri dana nakon finala objavila najbolju postavu prvenstva, odnosno Dream XI. To je ekipa koju su izglasali navijači na FIFA-inoj službenoj stranici pa treba napomenuti da ovo nije odabir struke već samo navijača. Na vratima je Vozinha što već dosta govori. Vozinhu je proslavilo ovo prvenstvo pa je došao do 30 milijuna pratitelja na Instagramu te nije čudno da je dobio 39.6 posto glasova navijača na vratarskoj poziciji.

Obe bekovske pozicije su pripale Španjolcima. Lijevo je Marc Cucurella, a desno Pedro Porro. Ipak, Španjolci nisu dali niti jednog stopera u ovom izboru, Pau Cubarsi nije upao već su tu Lisandro Martinez iz Argentine i Dayot Upamecano iz Francuske.

U veznom redu je uz Zlatnu loptu Rodrija, Michael Olise iz Francuske i Jude Bellingham kao jedini engleski igrač u ovome izboru. Napadački trio je poprilično razumljiv. Najviše glasova dobili su Lionel Messi, Erling Haaland i Kylian Mbappé.

Foto: Screenshot/fifa.com