Glumica Elizabeth Hurley u 62. godini pozirala u bikiniju i još jednom oduševila javnost

Britanska glumica, model i uspješna poduzetnica Elizabeth Hurley (61) još je jednom dokazala da za nju godine predstavljaju samo broj. U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, koja je brzo privukla pažnju, pozira na stjenovitoj obali u bikiniju, a njezina figura redovito izaziva divljenje.

Spoj dviju ikona iz 90-ih

Na seriji fotografija Hurley s prepoznatljivim osmijehom drži veliki, šareni ručnik za plažu koji se ističe svojim uzorkom. "Obožavam svoje savršene ručnike za plažu Patricka Coxa", napisala je u opisu, otkrivajući da se ne radi o slučajnom rekvizitu.

Ručnik je, naime, rezultat suradnje njezinog poznatog brenda kupaćih kostima, Elizabeth Hurley Beach, i brenda Doors of Perception Ibiza. Iza tog brenda stoji još jedna modna ikona 90-ih, kanadsko-britanski dizajner Patrick Cox (63). Mnogi ga se sjećaju po kultnim "Wannabe" mokasinkama koje su definirale obuću tog desetljeća.

Više od savršene ljetne fotografije

Njezin brend Elizabeth Hurley Beach, koji je pokrenula još 2005. godine, postao je sinonim za luksuznu odjeću za plažu. Glumica je ove godine iznimno aktivna, od posuđivanja glasa u animiranoj seriji "Breaking Bear" do nedavnog putovanja u Saint-Tropez s partnerom, glazbenikom Billyjem Rayom Cyrusom (64). To prepoznaju i njezini vjerni pratitelji, koji su je u komentarima obasuli komplimentima. Uz poruke poput "Zauvijek lijepa" i "Britanska božica", a mnogi su ostavljali i emotikone vatre i srca.