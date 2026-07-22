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'NEŠTO ČAROBNO' /

Pandur o ludom razdoblju u Hullu: 'Ma, ima tu materijala za jedan sjajan film!'

Pandur o ludom razdoblju u Hullu: 'Ma, ima tu materijala za jedan sjajan film!'
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Foto: images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

'U prvoj sezoni smo umalo ispali, a u drugoj izborili promociju u Premier ligu'

22.7.2026.
17:47
Hina
images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Sjajan je osjećaj biti dio ovog kluba, osjećam ponos. Cijelu karijeru treniram za ovakve trenutke, kazao je novi član Rangersa hrvatski vratar Ivor Pandur (26) u razgovoru za klupsku TV.

Pandur je u Rangers stigao ovoga ljeta iz Hull Cityja na čijim vratima je proveo dvije sezone. Prije toga je bio član Fortune Sittard, Verone i Rijeke.

"S kim god sam razgovarao o klubu, rekao mi je samo dobre stvari. Cijelu karijeru sam radio za ovaj trenutak kako bih bio ovdje i jako sam uzbuđen i spreman za polazak," kazao je.

Otkrio je kako je prvi put razgovarao s čelnicima Rangersa prije četiri godine kada je bio u Nizozemskoj.

"Međutim, tada nije bio pravi trenutak. Nakon toga sam preselio u Englesku, a ovoga ljeta smo se sve brzo dogovorili. Za svega nekoliko dana sve je bilo dogovoreno," otkrio je.

Istaknuo je kako je preselio na Ibrox jer je želio novi izazov i borbu za trofeje.

"Želim biti dio kluba koji se borbi za trofeje, a ovo je bio idealan trenutak. Imam dovoljno iskustva, spreman sam pružiti svoj maksimum za ovaj klub."

Rangers svoje utakmice igra na legendarnom Ibroxu.

"Već u prvom dodiru s Ibroxom osjećate enegeriju. Stadion je pun povijesti. Jedva čekam braniti pred 52.000 navijača. Čak i samo šetnjom ulicama i razgledavanjem svega, možete vidjeti koliko ljudi žive za ovaj klub i koliko im on znači. Izvlači najbolje iz svakoga. Zaista sam zadovoljan svime, treningom, timom i osobljem."

Osvrnuo se i na vrijeme provedeno u Hull Cityju. U prvoj sezonu jedva su izborili ostanak u Championshipu, a u drugoj nevjerojatan plasman u Premier ligu.

"Bile su to dvije posve različite sezone. U prvoj sezoni smo umalo ispali, a u drugoj izborili promociju u Premier ligu. Bio bi to dobar materijala za sjajan film. Dogodilo se nešto nevjerojatno, nešto čarobno. Te dvije sezone učinile su me boljim golmanom, ali i boljom osobom."

Pandur je bio član hrvatske reprezentacije koja je sudjelovala na nedavnom World Cupu u SAD, Meksiku i Kanadi.

"Naporno sam radio cijele sezone i ispunio cilj da budem među putnicima na SP. Sada je idući cilj izboriti se za minute među vratnicama," kazao je otkrivši kako je razgovarao s Antoniom Čolakom koji je jednu sezonu proveo u Rangersu.

"Igrali smo zajedno, kao i svi bio je pun pohvala za klub i navijače," poručio je.

Ivor PandurHull City
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