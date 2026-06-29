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NIŠTA OD PREMIER LIGE /

Velika razmjena na pomolu: Vatreni seli u otočkog velikana

Velika razmjena na pomolu: Vatreni seli u otočkog velikana
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Foto: MI News/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Pandur je u 92 utakmice za Hull primio 117 golova, a u 20 utakmica je sačuvao mrežu netaknutom

29.6.2026.
15:26
Sportski.net
MI News/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Prema pisanju engleskog HullLivea, Ivor Pandur mogao bi napustiti Hull City Sergeja Jakirovića i otići u škotskog velikana Rangers.

Taj britanski portal piše da bi Rangers za Pandura platio šest milijuna funti, odnosno gotovo sedam milijuna eura. U suprotnom bi smjeru pak trebao stići nekadašnji veliki talent engleskog nogometa Jack Butland.

Ovaj transfer dolazi kao iznenađenje budući da je Pandur posljednje dvije sezone bio među najboljim vratarima u Championshipu. Posebno je uspješan bio netom završene sezone, u kojoj je imao 3,1 obranu po utakmici, čime je bio među najboljim vratarima drugog ranga engleskog nogometa.

"Hrvatski vratar odigrao je sve osim jedne utakmice u Championshipu prošle sezone te je postao tek četvrti vratar u povijesti koji je sačuvao mrežu netaknutom u obje utakmice polufinala i finala doigravanja Championshipa, dok je City izborio senzacionalan povratak u Premier ligu", piše HullLive.

Prije Hulla Pandur je branio za Fortunu Sittard, Hellas Veronu i Rijeku.

Hull CityRangersIvor Pandur
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