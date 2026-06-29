Velika razmjena na pomolu: Vatreni seli u otočkog velikana

Prema pisanju engleskog HullLivea, Ivor Pandur mogao bi napustiti Hull City Sergeja Jakirovića i otići u škotskog velikana Rangers.

Taj britanski portal piše da bi Rangers za Pandura platio šest milijuna funti, odnosno gotovo sedam milijuna eura. U suprotnom bi smjeru pak trebao stići nekadašnji veliki talent engleskog nogometa Jack Butland.

Ovaj transfer dolazi kao iznenađenje budući da je Pandur posljednje dvije sezone bio među najboljim vratarima u Championshipu. Posebno je uspješan bio netom završene sezone, u kojoj je imao 3,1 obranu po utakmici, čime je bio među najboljim vratarima drugog ranga engleskog nogometa.

"Hrvatski vratar odigrao je sve osim jedne utakmice u Championshipu prošle sezone te je postao tek četvrti vratar u povijesti koji je sačuvao mrežu netaknutom u obje utakmice polufinala i finala doigravanja Championshipa, dok je City izborio senzacionalan povratak u Premier ligu", piše HullLive.

Prije Hulla Pandur je branio za Fortunu Sittard, Hellas Veronu i Rijeku.