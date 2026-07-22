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Trenutak koji će ova djeca prepričavati zauvijek: Pogledajte tko je izašao iz lifta

Trenutak koji će ova djeca prepričavati zauvijek: Pogledajte tko je izašao iz lifta
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Foto: R Moreno/GTRES/Shutterstock Editorial/Profimedia

Video ovog neočekivanog susreta brzo je osvojio društvene mreže

22.7.2026.
11:43
Sportski.net
R Moreno/GTRES/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Najljepši trenuci često se dogode onda kada ih nitko ne očekuje. Skupina djece stajala je ispred lifta, potpuno nesvjesna kakvo ih iznenađenje čeka iza zatvorenih vrata.

Kada se lift otvorio, umjesto praznog prostora ugledali su prizor koji će pamtiti cijeli život, u kabini su stajali nogometaši španjolske reprezentacije, aktualni svjetski prvaci.

 

 

Prvotni šok i nevjericu ubrzo su zamijenili osmijesi i oduševljenje. Mladi navijači odjednom su se našli oči u oči sa svojim nogometnim uzorima, među kojima je bio i Lamine Yamal, kao i ostatak momčadi Furije.

Video ovog neočekivanog susreta brzo je osvojio društvene mreže. Brojni korisnici istaknuli su kako se radi o trenutku iz snova – uspomeni koju će djeca zasigurno čuvati cijeloga života.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Španjolska
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