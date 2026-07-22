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USPOMENA IZ DJETINJSTVA /

Dirljiva fotografija Lane Radeljak nikoga nije ostavila ravnodušnim: 'Fališ neopisivo'

Dirljiva fotografija Lane Radeljak nikoga nije ostavila ravnodušnim: 'Fališ neopisivo'
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iako su pozornost javnosti tijekom desetljeća privlačile njezine kćeri, glumačke zvijezde Ena i Mia Begović, Tereza je bila tiha snaga njihove obitelji, samozatajna, skromna i uvijek najveća podrška

22.7.2026.
11:43
Hot.hr
Luka Stanzl/PIXSELL
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Na današnji dan prije godinu dana preminula je Tereza Begović, majka proslavljenih glumica Mije (63) i Ene Begović. U 90. godini života zauvijek je napustila svoju obitelj, a uspomena na nju i dalje živi kroz one koji su je najviše voljeli. Na prvu godišnjicu njezine smrti dirljivim objavama prisjetile su je se kći Mia Begović i unuka Lana Radeljak (26).

Lana Radeljak, kći prerano preminule glumice Ene Begović, na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju iz djetinjstva na kojoj kao djevojčica pozira u zagrljaju svoje bake. Uz emotivnu uspomenu kratko je napisala: "Baki, fališ neopisivo."

Dirljiva fotografija Lane Radeljak nikoga nije ostavila ravnodušnim: 'Fališ neopisivo'
Foto: Instagram story

Emotivnu objavu podijelila je i Mija Begović. Na Instagram Storyju objavila je fotografiju posvećenu majci te uz nju napisala: "Godinu dana nedostajanja i tuga zakriljena vječnom povezanošću ljubavi..." Riječi su to koje najbolje opisuju koliko joj majka i danas nedostaje.

Dirljiva fotografija Lane Radeljak nikoga nije ostavila ravnodušnim: 'Fališ neopisivo'
Foto: Instagram story

Tereza Begović posljednje je godine života provela u jednom zagrebačkom domu za starije osobe. Iako su pozornost javnosti tijekom desetljeća privlačile njezine kćeri, glumačke zvijezde Ena i Mia Begović, Tereza je bila tiha snaga njihove obitelji, samozatajna, skromna i uvijek najveća podrška.

Nakon smrti supruga Nikole ostala je sama te se više nije udavala. Svu je svoju ljubav i energiju posvetila odgoju kćeri, nastojeći im pružiti sigurnost i oslonac nakon velikog obiteljskog gubitka. Dok su Ena i Mia gradile uspješne glumačke karijere, Tereza je iz pozadine bdjela nad njima i bila njihov najveći oslonac.

Njezina smrt ostavila je veliku prazninu u obitelji, a emotivne objave Mije Begović i Lane Radeljak na prvu godišnjicu odlaska još jednom su pokazale da uspomena na voljenu majku i baku ne blijedi te da ljubav prema njoj ostaje trajna.

Lana RadeljakGodišnjica SmrtiBaka
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