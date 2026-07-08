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TUŽNA OBLJETNICA /

Lana Radeljak se emotivnom fotografijom prisjetila mame Ene: Danas bi slavila 66. rođendan

Lana Radeljak se emotivnom fotografijom prisjetila mame Ene: Danas bi slavila 66. rođendan
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Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ena Begović tijekom 80-ih godina bila je jedna od najljepših i najpopularnijih žena u regiji, a osim iznimnom ljepotom, publiku i kritiku osvajala je svojim glumačkim talentom

8.7.2026.
10:59
Hot.hr
Robert Anic/PIXSELL
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Da je život nije prerano prekinuo, legendarna hrvatska glumica Ena Begović danas bi proslavila 66. rođendan. Jedna od najvećih domaćih kazališnih i filmskih zvijezda tragično je preminula 15. kolovoza 2000. godine u prometnoj nesreći na otoku Brač, ostavivši iza sebe tek rođenu kćer Lanu (26), supruga Josipa Radeljaka i bogatu umjetničku ostavštinu koja i danas živi.

Lana Radeljak se emotivnom fotografijom prisjetila mame Ene: Danas bi slavila 66. rođendan
Foto: Instagram story

Na majčin rođendan svake godine misli i njezina kći jedinica Lana, koja je u trenutku Enine smrti imala svega mjesec i pol dana. Tim je povodom na svom Instagram Storyju podijelila fotografiju na kojoj Ena nasmijana pozira u moru, dok joj vjetar nosi prepoznatljivu dugu plavu kosu. Uz fotografiju je kratko napisala: "Sretan", dodavši emotikon bijelog srca, čime je još jednom dirnula brojne pratitelje.

Lana Radeljak se emotivnom fotografijom prisjetila mame Ene: Danas bi slavila 66. rođendan
Foto: YouTube screenshot

Osvajala ljepotom i talentom

Ena Begović tijekom 80-ih godina bila je jedna od najljepših i najpopularnijih žena u regiji. Osim iznimnom ljepotom, publiku i kritiku osvajala je svojim glumačkim talentom, ostvarivši niz zapaženih kazališnih i filmskih uloga. Posebno se pamte njezine interpretacije kontese Nere te barunice Castelli u filmu Glembajevi, koje su dodatno učvrstile njezin status jedne od najvećih hrvatskih glumica.

Godina 2000. trebala je biti jedno od najsretnijih razdoblja u njezinu životu. U srpnju je rodila kćer Lanu, a iste se godine udala za poduzetnika i inženjera elektrotehnike Josipa Radeljaka, poznatijeg kao Dikan. No samo mjesec i pol nakon rođenja njihove kćeri dogodila se tragedija koja je zauvijek obilježila obitelj.

Kobna nesreća

Na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza 2000., Ena je s obitelji krenula u posjet prijatelju na Braču. U automobilu su bili suprug Josip Radeljak, njegov sin Leo, Enina majka Tereza te malena Lana, dok je vozilom upravljao Leo Radeljak. U prometnoj nesreći Enina majka zadobila je teške ozljede, jednomjesečna Lana završila je u bolnici, dok za Enu Begović, nažalost, nije bilo spasa.

I više od dva desetljeća nakon njezine smrti, Ena Begović ostaje jedno od najvoljenijih imena hrvatskog glumišta. Njezine uloge, karizma i umjetnički doprinos ostavili su neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, a uspomenu na nju s ljubavlju čuvaju obitelj, prijatelji i brojni obožavatelji.

Lana RadeljakEna Begović
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