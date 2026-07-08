Paris Hilton dočekala kraj internata iz pakla: 'Godinama sam čekala da istina izađe na vidjelo'

Nakon više godina javnog progovaranja o traumama iz mladosti, Paris Hilton (45) dočekala je odluku koju smatra velikom pobjedom – zatvaranje internata u kojem je, prema njezinim tvrdnjama, proživjela najteže trenutke svog života.

Hilton je ranije ispričala da je 1990-ih poslana u Provo Canyon Školu, ustanovu za tinejdžere koja je na svojoj web stranici opisana kao psihijatrijski rezidencijalni centar za liječenje mladih od 12 do 18 godina. Tvrdila je da su je ondje zaposlenici zlostavljali, gledali dok se tuširala, davali joj nepoznate tablete i zaključavali je u samicu bez odjeće što je na nju ostavilo dugotrajne posljedice. Svoje iskustvo prvi je put detaljnije javno iznijela u dokumentarcu "This Is Paris", nakon čega je pokrenula kampanju za stroži nadzor privatnih ustanova za mlade u Sjedinjenim Američkim Državama. Za Paris Hilton, koja je od medijske zvijezde postala jedna od najglasnijih zagovornica promjena u tom području, zatvaranje internata predstavlja simboličan kraj dugogodišnje borbe za priznanje onoga što tvrdi da je preživjela.

I’ve been waiting years to write this. The place that hurt me, and countless children before and after me, will no longer be allowed to operate. The children inside are going to be removed 🥹The dream I’ve had to protect future generations from the abuse I endured is finally… https://t.co/ZpWH4xO0dY — Paris Hilton (@ParisHilton) July 7, 2026

Na društvenoj mreži X napisala je: "Godinama sam čekala da ovo napišem. Mjesto koje je povrijedilo mene, ali i bezbroj djece prije i nakon mene, više neće smjeti raditi. Djeca koja se trenutno tamo nalaze bit će premještena 🥹. San koji sam imala – zaštititi buduće generacije od zlostavljanja koje sam ja doživjela – napokon se ostvaruje 💔. #ZatvoritePCS #Preživjela"

Odluka o ukidanju licence Provo Canyon Škole, uslijedila je nakon istraga i utvrđenih nepravilnosti u radu ustanove. Vlasti su navele probleme povezane sa sigurnošću, postupanjima prema štićenicima i provođenjem pravila.

Slučaj je ponovno otvorio raspravu o takozvanoj „troubled teen“ industriji u SAD-u, mreži privatnih programa namijenjenih mladima, koja se posljednjih godina našla pod povećanim nadzorom zbog brojnih svjedočanstava bivših korisnika.

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