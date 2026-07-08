Iran napao tanker s hrvatskom posadom, MVEP: 'Pomno pratimo razvoj situacije'
Na brodu je bilo najmanje šestero hrvatskih državljana i svi su neozlijeđeni
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) priopćilo je kako je upoznato s napadima na tanker u Hormuškom tjesnacu te su poručili kako pomno prate razvoj situacije.
"Prema informacijama kojima trenutačno raspolažemo, nema stradalih hrvatskih državljana", stoji u priopćenju.
Dodaju kako su putem svojih diplomatsko-konzularnih predstavništava u kontaktu s nadležnim službama te kontinuirano prate sve okolnosti događaja.
Podsjetimo, u Hormuškom tjesnacu napadnut je tanker za ukapljeni prirodni plin (LNG) na kojemu se nalazila i hrvatska posada. Prema prvim informacijama, na brodu je bilo najmanje šestero hrvatskih državljana, javlja Morski.hr.
Radi se o katarskom brodu Al-Rekayyat koji je u utorak projektilom pogodila iranska Revolucionarna garda, nakon čega je u strojarnici izbio požar.
Osim katarskog tankera pogođen je i saudijski tanker za prijevoz sirove nafte.
Napad ponovno pokazuje koliko je plovidba Hormuškim tjesnacem rizična. Riječ je o jednom od najvažnijih svjetskih energetskih pravaca, kojim je prije sukoba prolazila otprilike petina globalnih pošiljki nafte.