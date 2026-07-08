Preminuo influencer (36), tijelo pronađeno u jezeru: Prije smrti neobično se ponašao

Fitness influencer i YouTuber Connor Murphy (36) našao se u središtu brojnih nagađanja na društvenim mrežama nakon što su se pojavile informacije da je preminuo na Tajlandu. Međutim, do srpnja 2026. njegovu smrt nisu službeno potvrdili ni članovi obitelji, ni njegovi predstavnici, kao ni bilo koje nadležno državno tijelo.

Glasine o Murphyjevoj navodnoj smrti počele su se širiti nakon što su tajlandski mediji i fitness portal Fitness Volt objavili da se strani državljanin, za kojeg se tvrdi da je riječ o američkom fitness influenceru, utopio u jezeru u pokrajini Samut Prakan na Tajlandu.

No, sada se oglasio njegov kolega Tony Huge koji je za Econimic Times potvrdio nagađanja.

''Connor Murphy živio je na golf terenu u Bangkoku, koji je prekrasan, i tamo je imao lijepu kuću. A ona se doslovno nalazi uz vodu. Njegov stražnji balkon izlazi na vodu. To se može vidjeti na njegovom Instagramu i objavama koje je dijelio. Na kraju se utopio u jezeru u vlastitom dvorištu. Mnogo je drugih stvari koje su tome prethodile, ali tako je završio svoj život – utapanjem. Prije smrti, otkrio je kako je postigao neke nadljudske sposobnosti, i to nije šala - stvarno ih je postigao. Ja i puno drugih prijatelja smo ga u tome podržavali, kao što biste podržali prijatelja koji ima velike snove i želi ostvariti takve sposobnosti'', rekao je Huge.

Prema pisanju portala Fitness Volt, spasilačke službe pozvane su nešto nakon 15 sati po lokalnom vremenu 7. srpnja 2026. u luksuzno stambeno naselje u okrugu Bang Phli, u pokrajini Samut Prakan, nakon dojave da je strani državljanin ušao u jezero.

Prema dostupnim informacijama, ronioci su tijelo izvukli iz jezera dvadesetak metara od obale, a prvi očevid nije pokazao tragove koji bi upućivali na nasilnu smrt. Točan uzrok smrti još nije poznat te će biti utvrđen obdukcijom i dodatnim toksikološkim analizama.

Tajlandski mediji navode da se Murphy neposredno prije incidenta ponašao neobično. Svjedoci tvrde da je prilazio prolaznicima i automobilima, vikao, valjao se po cesti te gestikulirao kao da se moli. Kada je policija stigla na mjesto događaja, navodno je pobjegao u obližnje naselje, a potom ušao u jezero. Prema izvješćima, plivao je sve dok nije ostao bez snage te se utopio u vodi dubokoj više od deset metara. Ronioci su tijelo pronašli otprilike pola sata kasnije.

Njegova djevojka, s kojom je navodno bio u vezi oko tri godine, izjavila je da ga nikada nije vidjela kako konzumira drogu te nije znala objasniti razloge njegova neobičnog ponašanja prije tragedije.