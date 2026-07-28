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STIGLI VATROGASCI /

Drama kod Lučkog: Vatra zahvatila automobil i bukobran uz autocestu, požar se brzo širio

Drama kod Lučkog: Vatra zahvatila automobil i bukobran uz autocestu, požar se brzo širio
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Foto: Facebook Vatrogasci Zagreb

U požaru nitko nije ozlijeđen, a uzrok njegova izbijanja zasad nije poznat

28.7.2026.
14:33
danas.hr
Facebook Vatrogasci Zagreb
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Automobil i zaštitni bukobran planuli su u utorak uz autocestu A1 kod naplatne postaje Lučko nakon što se požar trave, nošen vjetrom, proširio prema prometnici.

Zagrebački vatrogasci dojavu su zaprimili nešto prije 12 sati. Prema prvim informacijama, vatra se brzo širila prema autocesti, zbog čega je postojala opasnost da zahvati dodatno područje uz prometnicu.

Drama kod Lučkog: Vatra zahvatila automobil i bukobran uz autocestu, požar se brzo širio
Foto: Facebook Vatrogasci Zagreb

Nedugo nakon prve dojave stigla je i informacija da su plamenom zahvaćeni zaštitni bukobran uz autocestu te osobni automobil bez registarskih oznaka koji se nalazio na obližnjem parkiralištu.

Dolaskom na mjesto događaja vatrogasci su ugasili požar automobila, oko 20 metara zaštitnog bukobrana te vatru koja je zahvatila travu i nisko raslinje na površini od približno 150 x 150 metara.

U požaru nitko nije ozlijeđen, a uzrok njegova izbijanja zasad nije poznat.

ZagrebaČki VatrogasciPožarAutocesta A1Lučko
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