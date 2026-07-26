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NITKO NIJE OZLIJEĐEN /

Brodica se prevrnula na A1, na cesti nastalo zastoj: 'Mogući su zastoji'

Brodica se prevrnula na A1, na cesti nastalo zastoj: 'Mogući su zastoji'
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Foto: Screenshot/Facebook/Splitska televizija

Nastala je materijalna šteta, a u nesreći nitko nije ozlijeđen

26.7.2026.
17:40
danas.hr
Screenshot/Facebook/Splitska televizija
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Prevrnuo se brod koji je bio vezan na automobil autocesti A1 kod Perušića u smjeru Dubrovnika.

Kako se vidi na fotografiji na mjesto događaja stigla je vučna služba. Nesreća je uzrokovala gužve i zastoje. 

Kako piše 24sata brod je bio vezan za automobil talijanskih tablica. Nastala je materijalna šteta, a u nesreći nitko nije ozlijeđen. 

"Između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje", piše HAK.

Prometna NesrećaBrodAutocesta A1
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