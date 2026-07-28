Oglasila se policija nakon vandalizma u Međugorju: 'Pronašli smo i uhitili osumnjičenog'

Na području Zapadnohercegovačke županije uhićen je muškarac osumnjičen za noćašnji vandalizam u Međugorju, potvrdio je MUP HNŽ-a. Kako navode u priopćenju, u suradnji s policajcima Zapadnohercegovačke županije pronašli su i uhitili osobu koja se dovodi u vezu s izgredima koji su se dogodili u ranim jutarnjim satima na području Međugorja.

Podsjetimo, Policijska postaja Čitluk oko 4.30 sati primila je dojavu da je na Podbrdu u Međugorju oštećen Gospin kip. Zatim su oko 5 sati primili dojavu o požaru na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova u Međugorju.

Policijski službenici i inspektor za zaštitu od požara Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije upućeni su na mjesta događaja, a o svemu je obaviješten tužitelj Županijskog tužiteljstva u Mostaru, pod čijim je nadzorom obavljen očevid.

Muškarac je uhićen na području Zapadnohercegovačke županije. Nad njim će se provesti kriminalističko istraživanje i druge zakonom propisane mjere i radnje, pod nadzorom nadležnog tužiteljstva, priopćili su iz MUP-a HNŽ-a.

Zahvalili su građanima i medijima na suradnji i dostavljenim informacijama koje su pridonijele pronalasku muškarca.