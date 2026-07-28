Uhićen muškarac osumnjičen za vandalizam u Međugorju! Imamo fotografiju

Na području Županije Zapadnohercegovačke uhićen je muškarac osumnjičen za noćašnji vandalizam u Međugorju, potvrdio je MUP HNŽ za Hercegovina.info.

Kako doznajemo, mještani su ga prepoznali i zadržali do dolaska policije na području mjesta Cerno u Ljubuškom. Identitet osumnjičenog ni njegovo državljanstvo za sada nisu objavljeni.

Od MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona pokušali smo doznati tragaju li za još nekime, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Snimljen trenutak paleža

Vijest o uhićenju stiže nekoliko sati nakon što su se regijom proširili šokantni prizori oskvrnjenog Gospinog kipa na Podbrdu, kipa kod Plavog križa i zapaljenog vanjskog oltara crkve sv. Jakova.

Nadzorne kamere snimile su muškarca kako oltar polijeva zapaljenom tekućinom i potpaljuje nakon čega je buknuo požar, koji je u međuvremenu ugašen.

Na mjestu Podbrdu, gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. godine ukazuje Gospa, crnom bojom preliveno je lice i ruke Gospina kipa. Na postolju je ispisan napis "Đavo u suknji" te poruka da su vidjelice lagale.

Župni ured Međugorja objavio je u utorak, nakon skrnavljenja Gospina kipa i spaljivanja vanjskog oltara, da svetište ostaje otvoreno te da se redoviti molitveni program odvija bez prekida. Poruči su da su "s velikom tugom" primili vijest o skrnavljenju prostora molitve i pozvali vjernike na molitvu i praštanje.