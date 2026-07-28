Službeno: Joško Gvardiol potpisao novi ugovor, pogledajte na koliko dugo i što je izjavio

Joško Gvardiol službeno je potpisao novi ugovor s Manchester Cityjem, objavio je engleski klub. Novim ugovorom, Gvardiol je povezan s Građanima do 2031.

Engleski mediji dosta su pisali o velikom interesu Bayerna i Real Madrida za Gvardiola, ali Joško je zadovoljan u Manchesteru i ovaj novi ugovor to i dokazuje. Gvardiol je dosad upisao 122 nastupa za klub i postigao 13 pogodaka. U tom je razdoblju pomogao Cityju osvojiti šest velikih trofeja, uključujući Premier ligu, FA kup, Liga kup, FIFA-ino Svjetsko klupsko prvenstvo, UEFA-in Superkup i Community Shield.

"Navijači Cityja prema meni su nevjerojatni od prvog dana, a klub igračima osigurava apsolutno sve. To je najbolji klub na svijetu. Tijekom ove tri godine osjetio sam veliku ljubav i poštovanje i to nipošto ne uzimam zdravo za gotovo. Igrači koje ovdje imamo su sjajni. Riječ je o vrhunskoj momčadi, mladoj i punoj potencijala. Iskreno vjerujem da ćemo u godinama koje dolaze ostvariti velik uspjeh", izjavio je hrvatski branič za klupsku stranicu po potpisivanju ugovora.

Po prošlom ugovoru Gvardiolova tjedna plaća u Manchester Cityju je iznosila 200 tisuća funti, a Fabrizio Romano je objavio da je ovaj ugovor izdašniji, ali u nepoznatom iznosu.